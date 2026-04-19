Главнят секретар на МВР Георги Кандев сподели и за два тревожни сигнала от снощи - и двата в Благоевградско.

При първия случай става дума за сигнал на тел. 112, според който кандидат-депутат е бил заплашван и притискан от два черни джипа, докато е в автомобила си. Лицата са установени и задържани.

Вторият казус касае мъж и жена, които заплашвали хора, станали свидетели на купуване на гласове в с. Микре - отново Благоевградско. Нарушителите са установени и задържани.

"Ще се борим безкомпромисно с всички нарушения и престъпления, не само свързани с изборите", заяви Кандев.