Мирослав Рашков, който е на изслушване в Народното събрание, заедно с МВР министъра Емил Дечев, по казуса "Петрохан", предаде репортер на ФОКУС.
ФОКУС припомня, че служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев е предложил на Министерския съвет да вземе решение, с което да отправи предложение до президента за освобождаването на главния секретар на МВР Мирослав Рашков. Един от аргументите на вътрешният министър за поисканата оставка бе, че главният секретар, който е на най-висшата професионална длъжност в МВР и който трябва да бъде за пример, не си е платил глобите за фишове по Закона за движение по пътищата. По думите му след разпоредена проверка и изтичане на информация, дължимите суми са били погасени.
"Категорично отхвърлям всички т.нар. мотиви, с които бе поискано отстраняването ми като главен секретар на МВР и в същото време да изразя своите сериозни притеснения относно бъдещето на разследването по случая "Петрохан" и гарантирането на обективността при разкриване на пълната истина", посочи Рашков.
Депутатът Атанас Славов от ПП - ДБ напомни на Рашков, че след промените в закона през 2023 година всеки може да си плати глобите, без да се налага да му бъдат връчени от служител на МВР.
