Главният секретар на МВР Георги Кандев е получил заплахи. Това става ясно от негова публикация в социалните мрежи. Също така, са дадени фалшиви показания срещу него в СГП.

"Вчера и аз получих своето съобщение. Да се прибера!". Това съобщи той, видя ФОКУС.

"Тези, които дълго време са разчитали на мълчание и подчинение, отново пробват същия подход - със същите думи и същата арогантност.

Натиск, който разчита на страх и навик. Не и този път!

Не приех да съм главен секретар, за да се прибирам. Не съм тук, за да се подчинявам на заплахи и задкулисни игри.

Тук съм, за да работя по начина, който видяхте през последните два месеца.

Казвам ви всичко това, защото вчера, четири дни след изборите, получих няколко обаждания.

В рамките на 10 минути от скрити номера в едно от мобилните приложения, ми съобщиха, че докато водим този разговор, лице , с прякор "Картофа“, заедно с негови приближени, дават фалшиви показания срещу мен в Софийската градска прокуратура.

Казаха ми , че са организирани от бивш ръководител в Министерството на вътрешните работи с малко име "Светльо“.

Каква е целта им ли – може би да ми припишат нещо нередно, което не съм извършил и да се опитат да ме накарат да отстъпя.

Като служител на МВР и гражданин отправям въпрос към Софийската градска прокуратура – вярно ли е, че вчера осъждани и криминално проявени лица са давали показания срещу мен? Кои са кукловодите в този сценарий?

Защо сега?

Няма да следвам техния модел. Мълчанието не е опция.

Няма да се прибера!", пише Кандев.