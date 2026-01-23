ЗАРЕЖДАНЕ...
Главният икономист на КНСБ: Достигнахме европейски цени и дори ги надхвърлихме
По думите му един германец на минимална заплата може да си купи 30 пъти малката потребителска кошница, а един българин на минимално заплащане – 15 пъти.
От КНСБ представиха днес данните от наблюдението си за месец януари на цените в малката потребителска кошница, включваща 21 от най-често купуваните стоки от домакинствата. В изследването са наблюдавани също така фризьорските и таксиметровите услуги, както и месечните такси за охраняем паркинг.
Според Костов продължава тенденцията за огромна разлика между цените на едро и цените на дребно. "Говорим за надценки от 15% до 115% при отделните стоки. При картофите, например, разликата между цените на едро и дребно е 115%. При сиренето и при хляба също говорим за между 50% и 80%", каза Костов.
Според него тук възниква въпросът как се ценообразува и дали поскъпването е в резултат на пазарна икономика или на спекула и липса на проверки от страна на КЗК и КЗП.
Наблюдават се и разлики по региони. "Там, където конкуренцията е слаба – в градове, в които има не повече от няколко по-големи работодатели – се формират цени значително по-високи от пазарните. По тази причина основни стоки, например, са по-скъпи в градове като Монтана и Враца спрямо по-големите градове, където има повече конкуренция", обясни Костов.
По отношение на услугите, икономистът обясни, че има ръст от 8% до 10% на месечна база. "Вече губим покупателна способност. Вината е колективна – и на бизнеса, и на правителството, и на частни, и на обществения сектор, че не предприеха навреме мерки", смята Костов.
Почина Калин Терзийски
12:39
