Главна дирекция "Национална полиция": Внимавайте! Никой няма да идва у дома ви, за да обменя пари!

© До 1 януари 2026 г. официалната валута е българският лев.Официалният фиксиран курс – 1 EUR = 1.95583 BGN. Не приемайте "различен курс“.



Обменяйте пари САМО на официални места, съветват от Главна дирекция "Национална полиция":



банки или пощенски станции (за населени места, където няма клонове на банка), където през първите 6 месеца обмяната ще е без такса.



БНБ ще обменя левове в евро безплатно, без ограничение във времето!



Внесете левовете си в банковата си сметки преди 1 януари 2026 г., така средствата Ви ще се превалутират автоматично и безплатно!



Внимавайте за измами!



Никой няма да идва у дома ви, за да обменя пари.



Не давайте пари, лична и банкова информация на непознати.



Ако не сте сигурни – питайте!



Попитайте в банката, пощата или кметство. При съмнение за измама – обадете се на 112.



Бъдете внимателни, не бързайте и не се доверявайте на непознати!



Подробна и полезна информация за въвеждането на еврото в България може да намерите в линка в първия коментар