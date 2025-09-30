ЗАРЕЖДАНЕ...
|Гл. комисар Мария Ботева за проверките и солените глоби според новите правила
"Опитваме се със всички сили да следим дали хората спазват правилата“, заяви главен комисар Мария Ботева, зам.-началник на отдел "Пътна полиция" към ГДНП. Тя подчерта, че от 7 септември насам е отчетено увеличение на извършените проверки, включително и спрямо велосипедисти, пешеходци и водачи на индивидуални електрически превозни средства.
По отношение на пешеходците законът вече изисква те да бъдат особено внимателни и концентрирани при пресичане. Забранено е използването на мобилни устройства на пешеходни пътеки. Освен това сигнализирането с вдигната ръка не отменя задължението им да се оглеждат преди преминаване през платното. Това обясни главен комисар пред NOVA NEWS Ботева.
Водачите на електрически тротинетки и други индивидуални електрически превозни средства са длъжни да носят каска и да не ги управляват в тъмната част на денонощието. При липса на светлоотразителни елементи глобата е 100 лв., а в някои случаи може да достигне 200 лв. Родителите, които позволяват на децата си да управляват електрически тротинетки, ще бъдат санкционирани с 500 лв. За каране в тъмната част на деня глобата е 100 лв, добави експертът от "Пътна полиция" към ГДНП.
Главен комисар Ботева съобщи още, че тол камерите вече следят и за средна скорост, което показва положителен ефект върху поведението на шофьорите. Увеличен е броят на техническите средства за контрол, а нововъведение е и възможността чрез фиш не само да се налага парична санкция, но и да се отнемат контролни точки.
За чуждестранните граждани законът предвижда незабавно заплащане на наложената глоба. Ако това не бъде направено, превозното средство може да бъде временно спряно от движение, докато не се погаси задължението, каза Ботева.
