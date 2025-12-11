ЗАРЕЖДАНЕ...
Гл. комисар Любомир Николов: СДВР задържа 57 души за срок до 24 часа, от тях – 24-ма са регистрирани за различни криминални прояви
Преди провежданото протестно действие полицията е разполагала с оперативни данни за подготвени провокации и поради тази причина са изведени около 40 души, като в тях са открити забранени вещи и предмети – ножове, боксове, маски, пиротехнически изделия, а у двама са намерени 10 000 лева и 1500 евро. В Първо РУ е образувано бързо производство за притежание на наркотици. Задържан с полицейска мярка за 24 часа е 18-годишен младеж, у когото служителите на реда открили полиетиленово пликче с марихуана. Младежът бил спрян в района на протеста от мобилна полицейска група.
По думите на директора на СДВР, полицията се е справила много бързо със ситуация на ул. "Врабча", в близост до централата на политическа партия, където голяма група младежи проявиха агресивно поведение към служителите. Столичната дирекция разполага с видеоматериали за всички, проявили агресия и извършили противоправни деяния и те ще бъдат задържани впоследствие, увери главен комисар Николов и допълни, че профилът им е на агитки и локали.
