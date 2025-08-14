Гл. инспектор Нецов: Новите схеми за пласиране на дрога често включват т.нар. "дроп локации"

© bTV Месечно броят на задържаните в София за притежание и разпространение на наркотици варира между 200 и 400 души, като голяма част от тях са потребители.



Това обяви в ефира на bTV главен инспектор Александър Нецов, началник на "Криминална полиция“ в Първо районно управление на СДВР.



Сред разпространителите се наблюдава тревожна тенденция – все повече непълнолетни се въвличат в престъпната дейност, привлечени от обещания за бързи печалби и скъп начин на живот.



Новите схеми за пласиране на дрога често включват т.нар. "дроп локации“, които избягват директен контакт между дилъра и крайния клиент. Въпреки това, полицията успява да достига до продавачите чрез оперативна работа и наблюдение.



"Веществото фентанил е изключително опасно и в изключително малки дози – в милиграми, може да доведе до смъртни случаи, особено при лица, които не са наркозависими, на които им се случи да го употребяват за първи път“, предупреди Нецов.



Полицията е засякла случаи, при които уж "чист“ кокаин съдържа примеси от фентанил – с цел потребителят бързо да развие зависимост.



Главният инспектор отправи апел към родителите да разговарят с децата си за рисковете от наркотиците и да проявяват внимание към местата и събитията, които посещават.



По отношение на дилърите Нецов посочи, че има високо "текучество“ – задържаните бързо биват заменяни от нови лица, докато арестът и престоят в следствения арест често променят нагласите им към незаконната дейност.