Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Гинеколог към жените: Не мийте подмишниците си със сапун и антисептик!
Автор: ИА Фокус 13:19Коментари (0)102
©
Някои хора вярват, че дезодорантите могат да бъдат опасни за здравето, но няма доказателства в подкрепа на това, казва дерматологът д-р Соня Хорана.

Тя развенча този мит в интервю за Daily Mail и уверява: твърдението, че използването на дезодоранти, съдържащи парабени и алуминий, може да причини рак, е невярно.

В подкрепа на своето становище тя цитира множество проучвания на Cancer Research UK, които установяват, че дезодорантите не увеличават риска от рак. "Някои проучвания върху плъхове показват, че парабените могат да действат подобно на естрогена.

Тъй като този хормон участва в развитието на някои видове рак на гърдата, хората може да са обезпокоени от парабените в дезодорантите, но няма достоверни доказателства, че те причиняват рак при хората“, подчерта Хорана.

Според нея не е открита връзка между алуминия и развитието на злокачествени тумори на гърдата. В същото време терапевтът отбеляза, че антиперспирантите, съдържащи алуминиеви соли и използвани против изпотяване, могат да причинят временно запушване на потните жлези.

Това от своя страна може да доведе до образуване на кисти, циреи и пъпки. За да се намали рискът от подобни проблеми, д-р Хорана предложи редовно измиване и ексфолиране на областта под мишниците.

Преди това репродуктивен гинеколог призова жените да избягват измиването на подмишниците си със сапун и антисептик.

Подобна процедура може да причини силен дискомфорт, особено ако лигавиците са много чувствителни, обясни лекарката.

Източник: zdrave.to






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
16:54 / 20.10.2025
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
11:46 / 20.10.2025
При срочен трудов договор: Предизвестието за прекратяване е по-дълго, ако не го спазите ще се наложи да си платите
При срочен трудов договор: Предизвестието за прекратяване е по-дълго, ако не го спазите ще се наложи да си платите
14:58 / 20.10.2025
Частните работодатели: Увеличението на заплатите в евро няма да е повече от 6%
Частните работодатели: Увеличението на заплатите в евро няма да е повече от 6%
22:24 / 20.10.2025
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
11:40 / 21.10.2025
ЮЗДП започва проект за по-здрави гори и спокойни мечки
ЮЗДП започва проект за по-здрави гори и спокойни мечки
14:53 / 20.10.2025
Стефан Стефанов, откарал наръганото момче до "Пирогов": Чух "детето умира", качих го в колата, не съм чакал нито линейката, нито полицията
Стефан Стефанов, откарал наръганото момче до "Пирогов": Чух "детето умира", качих го в колата, не съм чакал нито линейката, нито полицията
19:14 / 20.10.2025
Актуални теми
Хаос в столичен мол, чуват се крясъци
Никола Саркози влиза в затвора
Болести и зарази
Масови протести в Сърбия 2025 г.
Световна черна хроника
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: