Геро: В България всеки слага присъди и иска да обеси другия на площада
Геро, който започва да се снима активно в киното едва след 40-ата си година, не крие пристрастието си към голямата лента. "Киното е особена магия, защото лентата остава. Можеш да видиш духа на епохата и начина на работа на големи режисьори години по-късно“, казва актьорът. Той обаче признава, че българското кино често страда от липса на време и средства: "Всичко е накуп, всичко е от днес за утре. Но въпреки това се научихме да правим добро кино“.
В центъра на разговора бе новият филм на режисьорката Зорница София – "3.0 килограма щастие“. Геро сподели, че е бил изключително поласкан от поканата ѝ, тъй като тя е настояла именно той да изиграе ролята на "боцмана“ – човек, обърнал се към вярата и църквата. Филмът поставя болезнената тема за сурогатното майчинство и въпроса дали е грях жена да износи собственото си внуче.
"Най-важният въпрос е да не съдиш хората. Всеки взема решение за себе си в безизходна ситуация, воден от любов и желание да помогне на близките си. В България всеки е миродавен, всеки слага присъди и иска да обеси другия на площада. Това е ад“, категоричен е Геро.
Освен на екрана, актьорът продължава да вълнува публиката и на театралната сцена. Той разказа с гордост за спектакъла "Оставам за малко“, който определя като "тих“ и изключително човешки. "В него не се вика. Разказахме една история по най-простия начин, с най-чистите човешки емоции, в които хората могат да се припознаят“, споделя той.
