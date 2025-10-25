Новини
Георгиев: България е постигнала значителен напредък по плана за излизане от "сивия списък"
Автор: Елиза Дечева 13:54
©
България е постигнала значителен напредък по плана за излизане от "сивия списък“ за изпиране на пари, това е отбелязано в Шестия доклад за напредъка на България, който беше публикуван късно снощи. Това заяви в профила си във Facebook правосъдният министър Георги Георгиев

"Фокус" публикува целия текст без редакторска намеса: 



22 от 25 мерки са приети за изпълнени в резултат от усилията на българската държава. В доклада е отчетено изпълнението на ангажиментите, които поехме на най-високо политическо ниво от правителството през последните 9 месеца.



През следващите 3 месеца ще положим всички усилия за постигането и на последните условия за изваждане на страната ни от "сивия списък“.



В началото на седмица участвах в заседанието на Група за финансово действие (FATF), която отговаря за приложението на международните стандарти за изпиране на пари и финансиране на тероризъм и представих всички законодателни реформи и предприетите действия през последния отчетен период. Това включва изработените от Министерство на правосъдието и вече прието от парламента промени в НК, НПК и Закона за административните нарушения и наказания. С тях се криминализира тероризма, повишена е отговорността на юридическите лица, обогатили се от престъпления и се въведе режим за отнемане на имущество от трети недобросъвестни лица. Освен това бяха проведени и обучения на следователи и прокурори за прилагане на правилата за разследване на изпиране на пари.



В Министерство на правосъдието сме готови с последната законодателна промяна в НПК, която касае налагането на обезпечителни мерки. Запознах народни представители от управляващото мнозинство с новите текстове и се надявам Народното събрание възможно най-скоро да ги приеме.



Като отчитам напредъкът, който успяхме да постигнем за този кратък период от време, на срещите ми в Париж заявих готовност още през януари 2026 година, да започне процедура за изваждане на България от “сивия списък".



Директорът на отдела за борба с финансови престъпления в ЕК г-н Уго Басси, който е и ръководител на делегацията на Европейската комисия във FATF, с когото разговаряхме, призна напредъкът, който сме постигнали чрез предприетите от правителството действия и насърчи усилията на страната ни за осигуряване на ефективно прилагане на международните стандартите срещу прането на пари, така че в най-кратки срокове да бъдем изключени от "сивия списък“.

