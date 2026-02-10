Сподели close
Пчеларството е сектор с ключово значение за екологичното равновесие и устойчивото развитие на земеделието. Чрез опрашителната дейност на пчелите се създават условия за стабилни добиви и за съхраняване на природното разнообразие. Това написа министърът на земеделието в оставка Георги Тахов.

Той благодари на пчеларите за всеотдайния им труд и висококачествения български мед, който произвеждат.

За Министерството на земеделието и храните пчеларството е и остава значим и традиционен земеделски сектор с важен принос за продоволствената сигурност и жизнеността на селските райони.

"Поздравявам Вас и Вашите семейства по повод професионалния Ви празник – Деня на свети Харалампий, като Ви желая здраве, удовлетворение и пълни кошери с мед през 2026 година!", написа още Тахов.