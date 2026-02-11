Георги Първанов коментира пред БНТ избора на нов лидер на БСП, бъдещето на левицата и отношенията на партията с други политически сили.
На въпрос за новия лидер на столетницата той заяви, че споделя оптимизма на новия лидер.
"Що се отнася до лидера Крум Зарков – мога да кажа само добри думи. Той е млад, енергичен, интелигентен. Той е човек почтен. Помня на два пъти да подава оставка, да напуска пост – и при Нинова, и при президента Радев си тръгна без шум, без скандали, цивилизована. Така трябва да бъде в съвременната политика, обаче отстоявайки категорично своята позиция.“
Първанов прогнозира добро бъдеще за левицата:
"Смея да кажа, че подобно бъдеще може да очаква левицата и за в бъдеще. Не казвам, че ще стане от раз, революционно, но със сигурност тези, които се надяваха да разграбят наследството на левицата, ще останат разочаровани.“
Той коментира и действията на досегашното ръководство. По отношение на отношенията с ГЕРБ и БСП той коментира, че са имали негативно отношение върху левицата.
"С цялото ми уважение на досегашното ръководство, някак те платиха сметката за онези договорки, за онова шушу-мушу, което имаше между други лидери и по-големите.“
Той коментира и това дали Румен Радев е конкурент на БСП на предстоящите избори.
"Това можеше да се каже до онзи ден, до конгреса, а сега предстои едно обръщане. Това е моята прогноза на човек, който е бил председател на партията и президент. Мисля, че има реални шансове младият лидер да възстанови доверието на БСП.“
"Мисля, че идеята за борба с олигархията, с мафията можеше да получи по-добра реализация от позицията на държавен глава. Един президент има повече лостове от един все още несъстоял се партиен лидер. Но Радев сигурно си е направил сметката. Във всеки случай тази идея за битка с модела трябва да получи разшифровка – трябва да видим за кой модел става дума.“
Президентът коментира и "троен модел“ в българската политика:
"Що се отнася до персоналния модел, към този момент аз провокативно ще кажа, че виждам един троен модел в лицето на Борисов – Пеевски и самия Радев. Триумвират е силно казано, те не работят заедно, дефакто те пречат не в еднаква степен, но в близка степен на развитието на българската политика и управлението.“
