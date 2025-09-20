ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Георги Първанов: Очевидно е, че президентът има нагласа да създаде свой политически проект
"Нямаше реален дълбок политически дебат. Нямаше идея за стратегия, нямаше идея за политики дори. И затова репликите се изнесоха извън залата. Нещо повече - видяхме един скандал, една свада, която носеше махленски привкус. Но е очевидно, че това беше целта на вносителите. Не сложиха акцента върху политиките, защото търсеха конфликта, търсеха сблъсъка с Делян Пеевски. Получи се", анализира гостът.
По думите му от това никой не е спечелил, даже са загубили и двете страни.
"Видяхме и репликите между Борисов и Пеевски. На спортен език това за мен е заучена комбинация. Те сигурно са си казали или някой им е подсказал, че трябва да има такива разменени реплики, за да демонстрират някаква раздалеченост помежду си. Нямам съмнение, че ще си изгладят отношението и ще продължат напред", каза още Първанов пред Bulgaria ON AIR.
Радев едва ли ще постигне значим резултат със своя партия
Според бившия държавен глава е очевидно, че президентът Румен Радев има нагласа да създаде свой политически проект.
"Надявам се да е след края на мандата му, а не да прекъсне мандата. Отново ще изразя своя скептицизъм, че би могъл да постигне някакъв резултат, достатъчно значим, че да може да се наложи в политическото пространство по начина, по който е работил досега", каза още Първанов.
Той е на мнение, че не е твърде амбициозно за президента Радев да грабне електората на БСП.
"На този етап, за съжаление, левицата стои скромно в политическото пространство. Но има други сили, които са леви, които се левеят - популистки са достатъчно в публичното пространство, които вече са грабнали едни десетина процента минимум, и които биха могли с натрупване да влязат в следващите избори. Така че не можем ние отляво да гледаме спокойно на процесите, които се развиват", посочи още Първанов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1094
|предишна страница [ 1/183 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Над 16 милиона лева са щетите след пожара в Пирин
12:24 / 18.09.2025
Задържаха за блудство 52-годишен кюстендилец
11:40 / 18.09.2025
Обвиняем за умишлено убийство на жена в Крайници е задържан
12:17 / 19.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: