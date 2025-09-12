ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Георги Първанов: Кариерните форуми отварят възможности за всеки, независимо от възрастта и опита
По думите му тези регионални събития са отварят нови възможности за всеки, който пожелае, независимост от възрастта и опита, който имат на пазара на труда. "Много интересни компании са дошли с конкретни предложения за работа. Има паралелни много интересни лекции, дискусии, работилници, съвети кариерни, какво ли не, включително за виртуална реалност,“ каза той и добави, че за първите два дена от събитието вече са минали над 400 търсещи работа от най-различни възрасти, с най-различен опит и от различни професии. "Надявам се хората, които минат тези три дни през форума да намерят своето място на пазара на труда. Има отворени интересни възможности за обучение и развитие, дали формално академично или неформално такова, и съответно нова професия или да продължат старата или да стартират свой бизнес,“ допълни той.
Първанов обясни още, че много интересни компании от производствената сфера, от сферата на възобновяемата енергетика, тежка индустрия и други предлагат нови възможности за хората, работили в мините. Оператори, мениджъри на смяна, техници, монтажисти, заварчици са най-предлаганите професии, но има и не малко отворени позиции за средни експертни, както и за по-високи производствени такива. "Реално пътищата за тях са отворени в най-различни посоки. Те имат огромен опит в една никак не лека професия. И това, с което идват, като меки умения, като възможности от тук нататък за реализация, са доста добри,“ каза той и добави, че като цяло всякакъв вид производство би приел търсещите работа и нова реализация с голямо желание.
"Бъдещето на пазара на труда е в мобилността и нашите хора трябва да свикнат и да се преместят сами или със семейство си там, където са възможностите, било то Козлодуй, или било то Казанлък, или било то Шумен, или там, където се отварят нови или се разширяват съществуващите производствени мощности или други дейности, които да им дадат възможност за дългосрочна кариера и реализация,“ категоричен е гостът.
Изпълнителният директор на Young Talents 50+ Георги Първанов сподели още, че след успешно реализирания първи самостоятелен форум, платформата подготвя и втори, който ще се проведе април месец.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Жестоко убийство разтърси дупнишко село
10:30 / 11.09.2025
Влак прегази човек в благоевградския квартал "Струмско"
09:48 / 10.09.2025
Мълния е запалила пожара високо в Рила планина
10:17 / 10.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: