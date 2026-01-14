Тръмп е като брокер на недвижими имоти, който гледа на света като на нова територия в кв. "Малинова долина" - така да го кажа, че да ме разберат софиянци и брокери на недвижими имоти. Така журналистът Георги Милков коментира в ефира на bTV желанието на Тръмп да притежава Гренландия."В Гренладния има изключително много редки метали. Китай държи изцяло монопола върху добива и преработката на редки метали, от които зависи цялата индустрия на нова технология, фермите за изкуствен интелект, чипове - всичко това е богатството на Грендландия", коментира Милков и подчерта, че Тръмп е казал нещо много интересно - "Ние не искаме да наемаме, кой плаща наем? Плащаме, когато имаме собственост. Той говори като човек от недвижимите имоти. Той иска да притежава Гренландия. Ако той го направи, никой няма да воюва със Щатите за Гренландия.Според журналистът има защо иранците да се гневят. Това, което се случва в момента, не е без повод. Инфлацията е невъзможна. При всички протести, които досега са имали, те никога не са затваряли магазините, докато сега са ги затворили. Това дава мотив на мнозина анализатори да кажат, че са по-различни."Иранското общество поне в съвременната история се гради на няколко оси - монархията, духовенството, военните, базарът и самите хора. През 1979 г. духовенството, базарът и хората се обединиха срещу режима. Армията не се намеси и това доведе до сваляне на правителството. След 1979 армията режимът се съмняваше, че в тогавашната армия може да са останали тогавашни останки от шаха и затова изгради абсолютно нов апарат за сигурност - революционната гвардия, която освен, че дублира повечето неща, които армията има, включително и специалните сили, тя дублира и икономическата власт. Търговците не са онази икономическа сила от тогава, защото смяната на валута, целия черен базар - всички икономически лостове ги държи режимът", коментира Милков.Той не знае режимът колко ще издържи. Разбира се Тръмп може да предприеме действия."Онзи ден, Майк Помпео, шеф на ЦРУ да каже "честита нова година" на всички иранци и на всички агенти на Мосад, които вървят край тях по улиците, това за мен е изключително глупаво, защото даваш коз на режима да кажеш "ето на, тези бунтове по улиците са провокирани от Мосад, от враговете на режима", заяви журналистът и добави, че все още не бесят само за участие в протеста в Иран."Иран е невероятна държава. Това е страна, която до голяма степен не познаваме. Ако видиш географията на Иран, трудно може да се превземе по суша. Не можеш да вкарашармия там, без тя да пострада. Иран е може би една от най-светските страни, които съм виждал. Страна, в която съм виждал най-малко хора в джамиите. Има много противоречия", заяви Милков и добави:"Иранците заслужават да живеят в по-добра страна, заслужават да живеят дните си нормално, защото с тази политика, която режимът води от десетилетия докара страната до това състояние. Политиката на Тръмп от тази седмица е различна спрямо политиката му предишната седмица - ние не знаем какво ще предприеме. Ако външни сили предприемат нещо с идеята да подпомогнат хората, които протестират, това би било противопоказно. Апаратът със сигурност е много сериозен. Ако апаратът бъде бутнат отвън, това ще доведе до хаос".Милков коментира и какво направи Тръмп във Венецуела - Той остави целия режим на Мадуро там, непокътнат. Просто взеха Мадуро и жена му, всичко друго остава. Това не беше направено за благото на венецуелския народ. По отношение на петрола - той явно има нужда да вземе венецуелския петрол, защото ще му трябват пари да инвестира, да оправи инфраструктурата. Това, което той направи, е с една единствена цел - да затвори китайците.