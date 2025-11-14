Георги Марков – бивш конституционен съдия и депутат от гражданската квота на ГЕРБ, в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“.
Около 1/3 от унгарското общество не подкрепя унгарския президент.
"Има силна либерална опозиция. Опозиционните партии в Унгария са разпуснати, има само т.нар. партия ТИСА, но тя е виртуална интернет партия, реално няма структури. Битката е между Тръмп в Унгария и между Сорос, Вебер и Урсула в подкрепа на опозицията“, заяви Марков.
По думите му Виктор Орбан е "човекът на Тръмп в Европа“. Унгарският президент подкрепя американския още от 2016 г. Това според него носи преки ползи за унгарците.
"Паднаха санкциите за "Турски поток“, както и за далекопровода "Дружба“, което ще гарантира на унгарците най-ниските режийни в Европа в следващите години. Орбан получи падане на санкциите за много важната атомна централа "Пакс“, която ще се изгражда с технологии на американците. Падна "Магнитски“ за пръв път в историята на Америка – в негова чест Тръмп отмени санкциите за неговия началник кабинет. Америка създава финансов щит над унгарския форинт – сключи се договор между националната банка на Унгария и Държавния резерв на Америка. Америка ще се намесва винаги когато някой политически, спекулативно или по друг начин посегне на форинта“, изброи Георги Марков.
