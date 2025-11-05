ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Георги Костадинов, пожарникар: Безстрашието граничи с безотговорност
"Ако човек каже, че не изпитва страх, когато влиза в огъня, или лъже или е луд. Страхът пази и те съхранява. Ако си безстрашен, може да навредиш на колегите си. Освен това съм началник смяна и не мога да си позволя някои от хората ми да пострада фатално. Такова нещо до сега не се е случвало. Не искам да се случва“, коментира пожарникарят.
Георги е огнеборец от повече от двадесет години. Свикнал е с гледките на овъглени тела. В ефира ни той разказа, че вече не помни лица и дейтайли от видяното и не сънува кошмари:
"Човек се изгражда. Опитваш се да не мислиш много за видяното. Професията те закалява. Забравяш лицата от катастрофите. Помниш случая, но не и детайлите. Не гледаш на човека по същия начин, както преди“, разказа той.
Самият той има пет четириноги, които сам е обучил да откриват хора на широки терени и в развалини. Гарет, Бък, Килър, Зара и Арес са верните помощници на Костадинов. Лабрадорът Гарет е и кучето, което откри тленните останки на жена, след газовата експлозия в къща Банкя.
Георги Костадинов и Лазар Радков (основателят на инициативата "Капачки за бъдеще“) помагат на доброволци да обучат своите кучета за подобни операции.
За премеждията на пожарникаря и неговите любимци и каква е цената на героизма слушайте в аудио файла.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Автомобил блъсна 4-годишно дете в Петрич
13:46 / 03.11.2025
Запалват коледните светлини в Благоевград на 21 ноември
15:14 / 04.11.2025
Работник пострада в ТЕЦ "Бобов дол"
12:05 / 03.11.2025
Община Благоевград с два водещи проекта за над 30 млн. лв. по КИТИ-2
09:04 / 03.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: