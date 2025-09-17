Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Георги Киряков: Няма съществен обществен ефект от вотовете на недоверие, виждаме една разделена опозиция
Автор: Цоня Събчева 20:35Коментари (0)56
© Фокус
"Нищо ново, което да ги различава от предишните дебати по предишни вотове на недоверие. Виждаме една опозиция, която е разделена, но въпреки това действа заедно, най-малкото защото са се включили освен ПП-ДБ, АПС на Ахмед Доган и МЕЧ, като имаме заявка включително и за подкрепа от страна "Величие" на "Възраждане". Това заяви политологът Георги Киряков в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио "Фокус".  

По думите му виждаме едно консолидирано управляващо мнозинство, което въпреки че официално е правителство на малцинството, то все пак удържа. "Но този вот на доверие, както и предишните, дават изключителна сила на ДПС "Ново начало" и на Делян Пеевски, защото без неговата подкрепа отдавна нямаше да има мнозинство", допълни политологът.

"Важни са темите по вота на недоверие. Има някакво вразумяване да променят първоначално заявената тема за завладяната държава и да посочат ясни политически мотиви, а не просто някакви пиарски такива упражнения да правят, но като цяло целта си остава една и съща – да се показва този разрушителен за управлението на държавата и на българия дует, ако мога така да ги нарека, Бойко Борисов и Делян Пеевски. Разрушителен за опозицията, за ПП-ДБ и за избирателите на ПП-ДБ", каза още Киряков.

Политологът е на мнение, че съществен обществен ефект няма. "Може би ефектът е единствено и само в рамките на избирателите на тези две партии, за някак си тяхното държане в единство и в тонус, такъв политически тонус, да знаят, че все пак имат някакви представители в парламента, за тези хора говорим, за избирателите на този коалиционен формат между ПП и ДБ. Иначе, ако гледаме електоралната картина, няма особен ефект нито от предишните вотове на доверие, нито от този. Има някакви малки размествания, но те ще се отразят вероятно по-скоро следващата година при перспективата на президентските избори. Но все пак, като един инструмент, който опозицията има право и може да ползва, всеки вот на недоверие е полезен, стига да не се злоупотребява, както между другото направиха при предишните вотове на недоверие няколко от опозиционните партии", посочи той.

Още по темата: общо новини по темата: 1074
17.09.2025 »
17.09.2025 »
17.09.2025 »
17.09.2025 »
17.09.2025 »
17.09.2025 »
предишна страница [ 1/179 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Шулева: 150 хиляди младежи лежат на гърба на държавата, те нито учат, нито работят
Шулева: 150 хиляди младежи лежат на гърба на държавата, те нито учат, нито работят
10:53 / 17.09.2025
Пожар в автоцентър в Благоевград, огнеборци спасиха съседни сгради
Пожар в автоцентър в Благоевград, огнеборци спасиха съседни сгради
10:48 / 16.09.2025
Трагичен изход след спасителната акция край Седемте рилски езера
Трагичен изход след спасителната акция край Седемте рилски езера
11:56 / 15.09.2025
С опасност за живота е предполагаемият убиец от Крайници
С опасност за живота е предполагаемият убиец от Крайници
12:32 / 15.09.2025
Кметът Байкушев: Благоевград се гордее с високите постижения на своите училища, със спортните клубове и творчески школи
Кметът Байкушев: Благоевград се гордее с високите постижения на своите училища, със спортните клубове и творчески школи
08:43 / 15.09.2025
Загиналият при тежката катастрофа в София е на 48 г., карал с 218 км/ч.
Загиналият при тежката катастрофа в София е на 48 г., карал с 218 км/ч.
16:21 / 15.09.2025
България допусна до пазара си на труда над 27 000 чужди работници от 77 държави, извън ЕС
България допусна до пазара си на труда над 27 000 чужди работници от 77 държави, извън ЕС
11:01 / 16.09.2025
Актуални теми
Дете загина след падане от парашут в Несебър
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Кабинетът "Желязков"
Бойни спортове
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: