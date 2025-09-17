Георги Киряков: Няма съществен обществен ефект от вотовете на недоверие, виждаме една разделена опозиция

© Фокус "Нищо ново, което да ги различава от предишните дебати по предишни вотове на недоверие. Виждаме една опозиция, която е разделена, но въпреки това действа заедно, най-малкото защото са се включили освен ПП-ДБ, АПС на Ахмед Доган и МЕЧ, като имаме заявка включително и за подкрепа от страна "Величие" на "Възраждане". Това заяви политологът Георги Киряков в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио "Фокус".



По думите му виждаме едно консолидирано управляващо мнозинство, което въпреки че официално е правителство на малцинството, то все пак удържа. "Но този вот на доверие, както и предишните, дават изключителна сила на ДПС "Ново начало" и на Делян Пеевски, защото без неговата подкрепа отдавна нямаше да има мнозинство", допълни политологът.



"Важни са темите по вота на недоверие. Има някакво вразумяване да променят първоначално заявената тема за завладяната държава и да посочат ясни политически мотиви, а не просто някакви пиарски такива упражнения да правят, но като цяло целта си остава една и съща – да се показва този разрушителен за управлението на държавата и на българия дует, ако мога така да ги нарека, Бойко Борисов и Делян Пеевски. Разрушителен за опозицията, за ПП-ДБ и за избирателите на ПП-ДБ", каза още Киряков.



Политологът е на мнение, че съществен обществен ефект няма. "Може би ефектът е единствено и само в рамките на избирателите на тези две партии, за някак си тяхното държане в единство и в тонус, такъв политически тонус, да знаят, че все пак имат някакви представители в парламента, за тези хора говорим, за избирателите на този коалиционен формат между ПП и ДБ. Иначе, ако гледаме електоралната картина, няма особен ефект нито от предишните вотове на доверие, нито от този. Има някакви малки размествания, но те ще се отразят вероятно по-скоро следващата година при перспективата на президентските избори. Но все пак, като един инструмент, който опозицията има право и може да ползва, всеки вот на недоверие е полезен, стига да не се злоупотребява, както между другото направиха при предишните вотове на недоверие няколко от опозиционните партии", посочи той.