Много от партиите загубиха своята идеологическа и политическа идентичност тези коалиции в името на по-големи цели. Това каза политическият анализатор Георги Харизанов в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио ФОКУС.

Според него най-голямата партия в досегашния парламент, а именно ГЕРБ, трябва спешно да препотвърди своята идеологическа идентичност, за да спре размиването на десния си образ.

Диагнозата за ГЕРБ: Недоволството в регионите е логично

Харизанов коментира сигналите за недоволство от местните структури на ГЕРБ относно "спускането" на водачи на листи от центъра. Той определи това като нормална политическа технология, която обаче се пропуква при липса на резултати.

"В някои от многомандатните райони като Разград и Ямбол, ГЕРБ няма да имат народни представители. В този смисъл да си водач на листата не гарантира място в парламента. Когато няма изглед водачите да продължат нагоре в изпълнителната власт, те ще заемат местата на хора от тези райони. Това недоволство е обяснимо и логично," посочи Харизанов.

Според него обаче вината не е в самите кандидати, а в националния образ на партията. Харизанов призова за "завръщане към десните консервативни ценности, данъчните облекчения и рязането на разходи".

"Прогресивна България" – новият играч на терена

Анализаторът обясни успеха на партията на президента Румен Радев с разочарованието от "шарените коалиции“ и факта, че тя е нов участник, на когото не могат да се припишат досегашните негативи.

"Всеки нов играч е в позиция да обвинява всички за всички проблеми досега и да изглежда като решение. Румен Радев не е нов играч на политическия терен въобще, но на партийния е такъв," коментира Харизанов.

Той подчерта, че пред "Прогресивна България" стои огромното предизвикателство да превърне прагматичното доверие в солидна политическа платформа, за да не започне "листопад“ и при тях.

Бъдещето на коалицията ПП-ДБ

По темата за споровете между "Продължаваме промяната" и "Демократична България", Харизанов изрази надежда, че разпад няма да има – заради самите избиратели.

"Ясно е, че ги събра неволята и индивидуалната им електорална слабост. Поотделно различните партии вътре не са достатъчно силни, за да предизвикват деление. Има огромен сегмент граждани, който има нужда от адекватно представителство," заяви той.

Оставката на Борисов?

Запитан дали лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов трябва да подаде оставка след изборния резултат, Харизанов беше категоричен:

"Към момента аз поне не виждам готовност ГЕРБ да продължи с друг лидер. Мисля, че е много рано въобще да се говори в тази посока."