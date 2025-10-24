Георги Георгиев: Посегателството върху един български прокурор е посегателство върху българската правораздавателна система

© Очакваме МВР в хода на разследванията да установят извършителя. Това заяви правосъдният министър Георги Георгиев пред журналисти по повод случая с пребития с чук прокурор Иво Илиев.



Той поясни, че не може да даде актуална информация относно състоянието на пострадалия прокурор.



"Няколко пъти на ден разговарям със съпругата му. За момента няма новости, които могат да бъдат обявени. Нека да дадем време на лекарите и на прокурор Илиев да се възстанови", допълни Георгиев.



"В първия момент реагирахме ние от Министерството на правосъдието, които представляваме изпълнителната власт. Освен нас, реагираха и от Асоциацията на прокурорите България. Главният прокурор пък се срещна със съпругата му. Необходим е решителен отпор от всички нас - съдийска, прокурорска колегия, пленум, всички по веригата", категоричен бе министърът.



"Посегателството върху един български прокурор е посегателство върху българската правораздавателна система, защото мнозина могат да се запитат кой може да бъде следващият", каза още Георги Георгиев.