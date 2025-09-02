Георги Георгиев: Изпълнихме обещаната реформа за борбата с тероризма и прането на пари

© Булфото (архив) Министърът на правосъдието Георги Георгиев представи постигнатия от България напредък при изпълнение на препоръките за излизане на страната ни от "сивия списък“ по време на двустранната среща с експертите на Групата за финансови действия (FATF) в Люксембург.



Министър Георгиев отчете като изпълнена обещаната реформа в наказателното право по отношение на борбата с тероризма, мерките срещу прането на пари, конфискацията на имущество, придобито от престъпна дейност и корупционните престъпления, със завишаване на санкциите за юридическите лица. Законодателните промени бяха гласувани през юни и юли от Народното събрание и вече са част от действащо право.



На срещата в Люксембург Георги Георгиев подчерта, че българското правителство отдава изключително голямо значение на сътрудничеството с FATF и участието на страната ни в Регионалния орган към Съвета на Европа, който следи за приложението на стандартите на FATF в държавите членки на Съвета на Европа - Комитета MONEYVAL (Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари). На срещата от българска страна присъстваха и представители на ВКС, ДАНС, НАП, Комисията за финансов надзор и прокуратурата.



"Правителството е ангажирано приоритетно с изваждане на страната ни от т.нар. "сив списък“ на държави с висок риск от изпиране на пари и финансиране на тероризъм. От януари 2025 г. до момента успяхме да завършим редица значими реформи, с които да изпълним препоръки, дадени на страната ни през май 2022 г. в Доклада на Комитета MONEYVAL“, посочи министърът на правосъдието. Реформите ще допринесат за цялостно усъвършенстване на наказателното право с подобрена защита на българското общество и икономика от организираната престъпност, корупцията и други престъпления, генериращи облаги, както и от използване на финансовата система за финансиране на тероризъм.



Министър Георгиев представи пред оценителите от FATF приетите и обнародвани изменения в Наказателния кодекс (НК), Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), както и цялостната реформа в НК с промяна на основния подход за криминализиране на тероризма. Той подчерта, че законодателната реформа е изготвена с обединените усилия на Министерството на правосъдието, представители на съдебната власт, правораздавателните институции и академичните среди, като е получила широка подкрепа от българския парламент.