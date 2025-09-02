Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Георги Георгиев: Изпълнихме обещаната реформа за борбата с тероризма и прането на пари
Автор: Елиза Дечева 15:36Коментари (0)76
© Булфото (архив)
Министърът на правосъдието Георги Георгиев представи постигнатия от България напредък при изпълнение на препоръките за излизане на страната ни от "сивия списък“ по време на двустранната среща с експертите на Групата за финансови действия (FATF) в Люксембург.

Министър Георгиев отчете като изпълнена обещаната реформа в наказателното право по отношение на борбата с тероризма, мерките срещу прането на пари, конфискацията на имущество, придобито от престъпна дейност и корупционните престъпления, със завишаване на санкциите за юридическите лица. Законодателните промени бяха гласувани през юни и юли от Народното събрание и вече са част от действащо право.

На срещата в Люксембург Георги Георгиев подчерта, че българското правителство отдава изключително голямо значение на сътрудничеството с FATF и участието на страната ни в Регионалния орган към Съвета на Европа, който следи за приложението на стандартите на FATF в държавите членки на Съвета на Европа - Комитета MONEYVAL (Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари). На срещата от българска страна присъстваха и представители на ВКС, ДАНС, НАП, Комисията за финансов надзор и прокуратурата.

"Правителството е ангажирано приоритетно с изваждане на страната ни от т.нар. "сив списък“ на държави с висок риск от изпиране на пари и финансиране на тероризъм. От януари 2025 г. до момента успяхме да завършим редица значими реформи, с които да изпълним препоръки, дадени на страната ни през май 2022 г. в Доклада на Комитета MONEYVAL“, посочи министърът на правосъдието. Реформите ще допринесат за цялостно усъвършенстване на наказателното право с подобрена защита на българското общество и икономика от организираната престъпност, корупцията и други престъпления, генериращи облаги, както и от използване на финансовата система за финансиране на тероризъм.

Министър Георгиев представи пред оценителите от FATF приетите и обнародвани изменения в Наказателния кодекс (НК), Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), както и цялостната реформа в НК с промяна на основния подход за криминализиране на тероризма. Той подчерта, че законодателната реформа е изготвена с обединените усилия на Министерството на правосъдието, представители на съдебната власт, правораздавателните институции и академичните среди, като е получила широка подкрепа от българския парламент.

Още по темата: общо новини по темата: 1021
02.09.2025 »
01.09.2025 »
01.09.2025 »
31.08.2025 »
31.08.2025 »
31.08.2025 »
предишна страница [ 1/171 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
70-годишна благоевградчанка е в болница след побой от нейна родственица
70-годишна благоевградчанка е в болница след побой от нейна родственица
12:02 / 01.09.2025
Икономист за цените на имотите: Натрупват се рискове, хората очакват печалби, но може да загубят
Икономист за цените на имотите: Натрупват се рискове, хората очакват печалби, но може да загубят
20:54 / 01.09.2025
Истински ад на пътя към Кулата! Пътуващи съветват: Не тръгвайте!
Истински ад на пътя към Кулата! Пътуващи съветват: Не тръгвайте!
14:28 / 01.09.2025
През септември изплащането на пенсиите ще се забави
През септември изплащането на пенсиите ще се забави
10:56 / 01.09.2025
Главен инспектор Юлиан Петров: Пожарът в Рила е локализиран на площ от над 200 декара, днес не сме искали помощ от въздуха
Главен инспектор Юлиан Петров: Пожарът в Рила е локализиран на площ от над 200 декара, днес не сме искали помощ от въздуха
09:54 / 01.09.2025
Дянков предупреди: Повишаването на данъците е неизбежно, но увеличаването на социалните осигуровки е "най-лошата идея"
Дянков предупреди: Повишаването на данъците е неизбежно, но увеличаването на социалните осигуровки е "най-лошата идея"
14:59 / 01.09.2025
Брутално задръстване преди и в Кресненското дефиле в посока Гърция
Брутално задръстване преди и в Кресненското дефиле в посока Гърция
16:28 / 01.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
Войната в Украйна
Трамвай дерайлира в София, помете седем коли и разруши подлез
Кабинетът "Желязков"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: