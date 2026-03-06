ЗАРЕЖДАНЕ...
Георги Чочев от Малдивите: Мъката за хората беше сериозна, някои бяха принудени да нощуват на летището
© NOVA
По думите му към момента за полета вече са записани около 280 българи, като все още има няколко свободни места. "Мога да кажа, че ситуацията вече почти е разрешена. Намерихме чартърен полет, който е организиран – живот и здраве, ако всичко е наред, за неделя. До момента имаме качени 280 българи на борда. Има още няколко свободни места, така че продължаваме да организираме евакуацията", обясни Чочев.
Той изрази надежда, че всички българи ще успеят да се приберат в страната. Освен на сънародниците ни на Малдивите, Чочев се опитва да съдейства и на българи, намиращи се в други държави в региона. "Освен тези българи, които са на Малдивите, направих всичко възможно да помогна и на хора, които са в Тайланд и на остров Бали, да дойдат тук, за да ги качим на нашия полет. Свързаха се изключително много хора с мен. Те са търсили помощ от посолството и от министерството, но не са имали успех, затова се обърнаха към мен", посочи той.
По време на изчакването част от българите са имали възможност да останат в хотелите, но други са били принудени да нощуват на летището. "Някои хора не можеха да си позволят да продължат престоя си в хотелите, защото след края на почивката си трябваше да останат още около седмица без полети. Други освобождаваха стаите си, за да хванат полет, който впоследствие е бил отменен, а когато се връщаха, хотелите вече са били заети. Мъката за хората беше доста сериозна", разказа Чочев.
По думите му след новината за организирания чартърен полет настроението сред българите е значително по-спокойно. "Хората се успокоиха, след като вчера обявих в социалните мрежи, че съм успял да организирам чартърен полет. Това беше буквално борба", каза още той.
Чочев допълни, че организацията по прибирането на българите продължава почти денонощно. "По план самолетът трябва да пристигне в Мале в събота, след което се предвижда около 12 часа престой. Очакванията са в неделя следобед или вечерта самолетът да излети обратно, най-вероятно през Индия, ако бъде осигурен коридор за преминаване", допълни той.
Още по темата
/
Туристическа агенция: На "спасителните полети" бяха качени хора с висок обществен статус, а не граждани в безпомощно положение и малки деца
17:26
Тошко Йорданов: Назначава се човек за PR на министерство, срещу когото има бързо производство за наркотици
12:51
КЗК за пазара на горива: Когато започнат да растат цените, започва задържане на суровината в базите и се създава изкуствен недостиг
11:01
Още от категорията
/
Майката на Николай Златков към Слави Трифонов: Що за нахалство е да си позволявате да създавате тази песен
05.03
Финансов експерт: Никой не може да заличи лошо ЦКР и няма "вътрешен човек" в банката, който да изтрие историята ви
04.03
Ендокринолог: Натрупването на мастна тъкан около корема говори за повишен риск от сърдечносъдови заболявания
04.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.