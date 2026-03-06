"Ситуацията с блокираните българи на Малдивите е на път да бъде разрешена, след като вече е организиран чартърен полет за прибирането им", каза завицепрезидентът на Българската федерация по тенис Георги Чочев, който се намира на място и участва в организацията на полета.По думите му към момента за полета вече са записани около 280 българи, като все още има няколко свободни места. "Мога да кажа, че ситуацията вече почти е разрешена. Намерихме чартърен полет, който е организиран – живот и здраве, ако всичко е наред, за неделя. До момента имаме качени 280 българи на борда. Има още няколко свободни места, така че продължаваме да организираме евакуацията", обясни Чочев.Той изрази надежда, че всички българи ще успеят да се приберат в страната. Освен на сънародниците ни на Малдивите, Чочев се опитва да съдейства и на българи, намиращи се в други държави в региона. "Освен тези българи, които са на Малдивите, направих всичко възможно да помогна и на хора, които са в Тайланд и на остров Бали, да дойдат тук, за да ги качим на нашия полет. Свързаха се изключително много хора с мен. Те са търсили помощ от посолството и от министерството, но не са имали успех, затова се обърнаха към мен", посочи той.По време на изчакването част от българите са имали възможност да останат в хотелите, но други са били принудени да нощуват на летището. "Някои хора не можеха да си позволят да продължат престоя си в хотелите, защото след края на почивката си трябваше да останат още около седмица без полети. Други освобождаваха стаите си, за да хванат полет, който впоследствие е бил отменен, а когато се връщаха, хотелите вече са били заети. Мъката за хората беше доста сериозна", разказа Чочев.По думите му след новината за организирания чартърен полет настроението сред българите е значително по-спокойно. "Хората се успокоиха, след като вчера обявих в социалните мрежи, че съм успял да организирам чартърен полет. Това беше буквално борба", каза още той.Чочев допълни, че организацията по прибирането на българите продължава почти денонощно. "По план самолетът трябва да пристигне в Мале в събота, след което се предвижда около 12 часа престой. Очакванията са в неделя следобед или вечерта самолетът да излети обратно, най-вероятно през Индия, ако бъде осигурен коридор за преминаване", допълни той.