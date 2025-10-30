ЗАРЕЖДАНЕ...
|Георги Богданов: Министерството на образованието има основна роля в овладяването на раждаемостта сред непълнолетни
Основна роля в този процес има Министерство на образованието. "Там трябва да залегне това здравно образование за това как децата да се предпазват. Още преди да са започнали полов живот, те трябва да научат за всички рискове и опасности, които крие ранното започване на сексуален живот, и как могат да се предпазят от болести и различни форми на сексуална експлоатация“, поясни Богданов.
"Прокуратурата и правораздавателните органи от своя страна разполагат с необходимите средства и закони, за да предотвратяват ранните женитби и раждания", добави той.
Здравните и образователни медиатори, които са част от Национална мрежа за децата, работят усилено в тази посока.
"Проблемът е, че тук е необходима много по-сериозна социална работа, която за съжаление отсъства в България. Трябва да има образование, достъп до услуги за най-уязвимите семейства, с които се работи на терен. Става въпрос за реформа в образованието, в социалните услуги. Това не става само с кампании. Когато отсъстват държавните институции, това води до някакво изкривяване на дейностите в тази посока“, заяви Георги Богданов.
През последните 10 години 33 000 деца са родени от деца. "Майката, която ражда в много ранна възраст, има много усложнения, свързани със здравето. Бебетата, които се раждат от такива майки, много често са недоносени и имат различни здравословни проблеми. Това утежнява цялата социална и здравна система, защото имаме непълноценни граждани. От друга страна, спирането на образованието на това дете води до много други проблеми – после е трудно да си намери работа, спира да се квалифицира, няма умения за трудов живот. Това са все проблеми в държавата и в обществото ни като цяло“, посочи изпълнителният директор на Национална мрежа за децата.
