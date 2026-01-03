кончината на легендата на българския футбол Димитър Пенев.
Той посочи, че няма снимка с Димитър Пенев и не го е виждал отблизо, но въпреки това всеки път, когато се е сещал за него или го е гледал по телевизията, му е ставало хубаво, леко, спокойно.
"Колко популярни лица днес, спортисти и не само, ви карат да се чувствате по същия начин? Мисля си, че светът е пълен със звезди, машини за постижения, които засилват инстинкта ни да се състезаваме, и почти не останаха големи човеци, за които успехът и славата са само част от пътя, а не целият път. Целият път е да си добър човек и да те запомнят като такъв. Светла му памет", допълва той.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.