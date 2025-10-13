Георг Георгиев след срещата с Вадефул: Между България и Германия стоят много силни връзки, гледаме в една посока

© Между България и Германия стоят много силни връзки. Обединени сме в посока разширяване на ЕС със Западните Балкани, Молдова и Украйна. Това заяви министър Георг Георгиев след срещата си с германския си колега доктор Йохан Вадефул.



"Това посещение показва колко са близки отношение между България и Германия в тези интензивни и сложни времена. Между двете държави стоят много силни връзки. В дни на конфликти, нашите държави устояват и гледат в една посока", добави той.



По думите на министър Георгиев става ясно, че Германия е след най-близките стратегически партньори на страната ни. Той посочи сделката с Рейнментал като знак за нашето партньорство.



"Добата новина от днешния ден е примирието постигнато между Израел и Хамас. Примирие, за което трябва да благодарим на Тръмп и неговата администрация. С освобождаването на заложниците от терористите на Хамас бяха освободени български граждани, германци и невинни хора. Оттук нататък започва оздравителният процес – възстановяването на Газа, прекратяването на страданията и хуманитарната катастрофа, и даването на нова посока за Близкия изток. В този процес България и Германия също бяха приятели и партньори.", каза още той.



Георг Георгиев заяви, че България иска да привлече вниманието към Черно море и сигурността, имайки предвид значението на региона в условията на войната между Русия и Украйна.



"За нас е важно да се спази принципът на собствените заслуги. Важно е кандидатите за членство в ЕС трябва да спазват критериите и условията, с които сами са се съгласили. За нас разширяването на ЕС е важно, но трябва да се поддържа дух на добросъседство. Радваме се, че тук нямаме никакво разминаване, че западната ни съседка трябва да направи началната стъпка с промяната на конституцията си и как трябва да бъде структурирано позитивното политическо говорено, независимо какво се случва в държавите. Ние се придържаме към това и се надяваме да се придържат и нашите партньори", каза още Георгиев.



Специален акцент бе поставен върху инициативата "Европейски небесен щит“, както и върху партньорството с германската компания "Райнметал“ за изграждане на производствени мощности в България за боеприпаси и барут. "Това е конкретен пример как България и Германия заедно могат да допринесат за засилването на европейската отбрана, като инвестират в реални способности и стратегическа автономия на ЕС“, заяви министър Георг Георгиев.



"България е надежден партньор и съюзник. Днешният разговор потвърди нашия общ ангажимент за сигурността на Европа — от Черно море до Западните Балкани и отвъд.



Особено се радваме, че българското правителство реши да засили сътрудничеството ни в областта на отбраната. Благодаря за отличните условия, които създавате за това партньорство“, заяви германският външен министър Йохан Вадефул.



Двамата министри обсъдиха и разширяването на ЕС и институционалните реформи. Българската страна потвърди своята твърда подкрепа за европейската перспектива на Западните Балкани, Украйна и Молдова, но подчерта, че процесът трябва да остане основан на собствените заслуги и утвърдените критерии. Министър Георгиев и неговият германски колега потвърдиха ангажимента си за засилване на стратегическото партньорство между двете държави и за засилване на сътрудничеството в рамките на ЕС и НАТО в защита на мира, стабилността и демократичните ценности.



По време на срещата беше подчертано значението на редовния политически диалог и задълбочаването на сътрудничеството в ключови сектори — отбрана, енергетика, инфраструктура, иновации и научни изследвания.



Специален акцент бе поставен върху инициативата "Европейски небесен щит“, както и върху партньорството с германската компания "Райнметал“ за изграждане на производствени мощности в България за боеприпаси и барут. "Това е конкретен пример как България и Германия заедно могат да допринесат за засилването на европейската отбрана, като инвестират в реални способности и стратегическа автономия на ЕС“, заяви министър Георг Георгиев.



Многогодишната финансова рамка, общата външна политика и политика за сигурност са темитке, които предстои да бъдат разгледани в дълбочина от министър Георг Георгиев и доктор Йохан Вадефул.