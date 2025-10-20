ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Георг Георгиев обяви, че България е готова да осигури въздушен коридор на Путин за срещата му с Тръмп в Будапеща, ако това е условието да има мир
Той посочи, че България подкрепя предложените нови санкции срещу Русия.
В отговор на въпроси, свързани с обявената среща в Будапеща между президентите на САЩ Доналд Тръмп и на Русия Владимир Путин, и възможността руската делегация да прелети над нашата страна напът към Унгария, министър Георгиев настоя първо да се изчака насрочването на срещата. Нека първо такава среща бъде насрочена и тогава да влизаме в нейните технически детайли, каза той. Когато се полагат усилия за постигане на мир, ако условието за това е да има среща, най-логично е такава среща да бъде опосредствена по възможните начини, добави министърът.
По неговите думи нищо за Украйна не би могло да се реши без Украйна. България ще продължи с всички възможни сили и средства да подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна. Само силна Украйна може да гарантира стабилност в Европа, допълни Георгиев.
Министърът отбеляза, че се работи по инфраструктура за гарантиране на сигурността в Черноморския регион. Това за нас е критична зона, гранична с войната, за която се изискват специфични действия, отбеляза Георгиев. Присъствието на нашите партньори и съюзници от НАТО и ЕС в Черно море е тема, която непрестанно повдигаме, посочи той. В отговор на въпрос министърът уточни, че нашата страна подкрепя започването на преговори за присъединяване към ЕС с Украйна и Молдова.
В отговор на въпрос за Република Северна Македония (РСМ) Георгиев заяви, че за съжаление едно от неприятните свойства на изборите е да валят на повърхността мисли и думи на политиците, от които те вероятно впоследствие се разкайват. Не бива да правим заложници на европейската политика и международните отношения нашите вътрешнополитически предизвикателства, призова той.
Надявам се, че след като изборите в РСМ преминаха, там страстите ще се уталожат и правителството ще може да се отдаде на своите ясни, поети през 2022 г. ангажименти. България няма никаква промяна в позицията си, нито причина за промяна. Конституцията на РСМ трябва да бъде променена във всички нейни части, българите трябва да бъдат включени, като първа стъпка за започване на преговори, поясни Георгиев.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 594
|предишна страница [ 1/99 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма трагедия край Бургас! Трима младежи загинаха при тежка катастрофа
10:21 / 18.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: