Георг Георгиев и вр.управляващият посолството на САЩ Мартин Макдауъл обсъдиха безвизовото пътуване и доставките на F-16
Автор: Десислава Томева 21:34Коментари (0)86
©
Министърът на външните работи Георг Георгиев прие днес в МВнР временно управляващия посолството на САЩ в София Мартин Макдауъл. По време на срещата двамата потвърдиха, че стратегическото партньорство между България и САЩ се развива във възходяща тенденция.

Бяха обсъдени и постигнатите конкретни резултати в двустранното сътрудничество в приоритетни области като сигурността и отбраната, енергетиката, обмена в различни направления. От американската страна беше потвърден ангажиментът за доставката до няколко дни на още два от изтребителите F-16 Block 70, както и на останалите два изтребителя от първия транш по възможност до края на 2025 г. Започва доставката и на бронираните бойни машини "Страйкър“, като България ще се възползва и от трансфер на технологии за тяхното сглобяване в страната, което, по думите на  вр.управляващия Макдауъл, е поредно доказателство за стратегическия характер на отношенията със САЩ и ролята на България като фактор на сигурност в региона.

Министър Георг Георгиев информира американския дипломат, че включването на България в Програмата за безвизово пътуване на САЩ остава ключов приоритет за страната ни, открои постигнатия съществен напредък от българското правителство в изпълнението на критериите и очакването американската страна да очертае ясен времеви график за включване на България в Програмата.

От посолството на САЩ информираха, че напредъкът на България се отчита положително от властите във Вашингтон.

В рамките на срещата двамата обсъдиха и възможностите за засилване на съвместната работа между България и САЩ в рамките на ООН и нейните специализирани организации и агенции, като акцентираха върху значението на координирания подход в отговор на глобалните предизвикателства на базата на споделените цели и приоритети.

