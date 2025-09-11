ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Георг Георгиев: Задействането на член 4 заради атаката на руски дронове срещу Полша не означава въвличане във война
"Това, което наблюдаваме в момента, в цялата архитектура на сигурност в Европа, предизвикана и провокирана руската агресия в Украйна, но и от действия, които може да считаме като неприятелски е ние да отговаряме по подходящия начин. Задействането на член 4 (бел на ред. - от Северноатлантическия договор) не означава въвличането във война. Това е провеждане на консултации, които предстои да бъдат насрочени“, каза още той.
Георгиев добави, че партньорите и съюзниците са в постоянна връзка по между си.
"По нито един начин не говорим за провокиране на агресия от страна на северноатлантическия алианс, тъкмо обратното. Всичко, което правим откакто е започнала войната в Украйна е да говорим за това как може да предотвратим последваща ескалация, как да защитим международния правов ред, как да прекратим агресията и как да уважим суверенитета и териториалната цялост на една държава, която беше вероломно нападната, безпричинно, безпочвено и в крайна сметка да бъде прекратено това кръвопролитие“, добави министърът на външните работи на България.
Външният ни министър изрази надежда, че сме близо до развръзката, но така, както се вижда, очевидно руската федерация не желае мир.
Георгиев добави, че още не е ясно кога ще се проведат въпросните консултации. По отношение на това, кой ще представлява България, той посочи, че има механизъм, по който това се прави. "Когато бъде ясна цялата програма и последователност на действията, ще знаем", допълни той.
Георгиев отбеляза, че всяко нарушаване на въздушния суверенитет, на въздушното пространство или по друг начин на суверенитета на която и да е държава, може да бъде считано за вид провокация.
Аз не съм в позиция да тълкувам, какво точно се е случило, но щом полската държава е преценила, че има основание, най-малкото да задейства член 4, означава, че има неопровержими доказателства за причините, които провокират тези действия. Имайте предвид, че не са много случаите, в историята от създаването на Алианса до сега, в които се прибягва до тази мярка. Именно това е целта нашата комуникация, на тези консултации – да се предприемат най-адекватните възможни действия, поясни външният ни министър.
По думите на Георгиев така или иначе усилването на нашите отбранителни способности, инвестициите в тях, за които толкова много се говори и които, за съжаление, сами се интерпретират, че са подготовка за война, са именно обратното.
"Те са сдържане, те са изграждане на капацитет, който да не позволява на някого, че може да злоупотребява с международните правила. И това, което и нашата държава прави – да усилва отбранителните си способности и да инвестира в свой собствен ресурс, да модернизира армията си и въоръжените си сили, да бъде интегрална част от цялата широка архитектура на сигурност на Алианса в света е именно показателно за начина, по който ние гледаме на целия отбранителен капацитет. Това е начин за въздържане, възпиране на врежески негативни, провокативни действия, които могат да бъдат в ущърб на нашите държави. Ние сме се научили, че руската федерация злоупотребява с международната система за сигурност", каза Георг Георгиев.
Външният ни министър поясни, че по случая с Полша няма обща европейска позиция.
"Всяка от държавите изрази своята тревога от ескалацията на напрежението, включително ние призовахме да се свали градуса, за това да се търсят мирни решавания на конфликта, защото виждаме влошаване и на хуманитарната ситуация в Газа, което ни тревожи. Тревожи ни това, че загиват невинни, но ни тревожи и това, че терористичната групировка Хамас не връща заложниците, на сваля оръжие, не се оттегля от управление", коментира той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3737
|предишна страница [ 1/623 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Влак прегази човек в благоевградския квартал "Струмско"
09:48 / 10.09.2025
Поредица от инциденти и проверки в Благоевградска област
13:18 / 09.09.2025
На 9 септември село край Невестино събира вяра и радост
10:17 / 09.09.2025
Въженият парк "Бачиново" в Благоевград въвежда ново работно време
14:04 / 09.09.2025
Задава се мега събитието Пирин Ултра 2025 година
14:56 / 09.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: