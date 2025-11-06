Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Георг Георгиев: Усилията на България в областта на върховенството на правото и демокрацията са широко признати от международната общност
Автор: Елена Николова 19:29Коментари (0)82
© МВнР
България остава ангажирана да сътрудничи с всички международни организации и механизми в областта на правата на човека. Това заяви министърът на външните работи Георг Георгиев при представянето на изпълнението на ангажиментите на България по Универсалния периодичен преглед на ООН по правата на човека.

"За втори път през последните пет години България е член на Съвета на ООН по правата на човека. Ние държим на поетите ангажименти и последователно работим за тяхното изпълнение“ подчерта още Георгиев.

В рамките на изслушването на българската делегация първият ни дипломат представи основните законодателни промени и инициативи, предприети в отговор на препоръките, отправени към България по време на предходния преглед през 2020 г. “Въпреки предизвикателствата в международния дневен ред, България продължава да прилага най-високите международни стандарти в областта на правата на човека.", заяви външният ни министър.

Сред предприетите от страната ни мерки външният министър открои борбата с нетолерантността и дискриминацията, овластяване на жените и момичетата, защита на правата на децата и хората с увреждания, както и пълноценното включване в обществото на лицата в уязвими ситуации. Министърът подчерта още, че през настоящата година са подсилени националните правозащитни институции – избрани са нов Омбудсман, както и ново ръководство на Комисията за защита от дискриминация.

“Усилията на България в областта на върховенството на правото, демокрацията и правата на човека са широко признати от международната общност. Два от дългогодишните механизми за наблюдение в сферата на правосъдието и съдебната реформа вече са приключени, България е част от Шенгенското пространство и предстои присъединяването й към еврозоната. Тези постижения свидетелстват за устойчивия ангажимент на българските власти към демократичните ценности и върховенството на правото“, заяви министър Георгиев.

Той добави и, че именно тези усилия са допринесли за стабилна и предсказуема макроикономическа среда, финансова стабилност и повишаване на жизнения стандарт в страната.

В рамките на последвалия интерактивен диалог изказвания направиха над 90 държави - членки на ООН, които представиха своите наблюдения и препоръки относно положението с правата на човека в България. Особено внимание бе отделено на мерките срещу домашното насилие, на сигурността на журналистите и интеграцията на ромската общност, съобщи Министерството на външните работи.

Като държава - член на ООН, България преминава през Универсален периодичен преглед веднъж на всеки 5 години – най-мащабният механизъм на ООН в областта на правата на човека. Делегацията на България бе ръководена от министъра на външните работи Георг Георгиев и включваше заместник-министрите на правосъдието, на вътрешните работи и на труда и социалната политика, както и ръководители на водещи институции, работещи по теми, свързани с правата на човека.

Още по темата: общо новини по темата: 1199
05.11.2025 »
05.11.2025 »
05.11.2025 »
03.11.2025 »
03.11.2025 »
01.11.2025 »
предишна страница [ 1/200 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Запалват коледните светлини в Благоевград на 21 ноември
Запалват коледните светлини в Благоевград на 21 ноември
15:14 / 04.11.2025
България и Северна Македония подписват за общ жп тунел
България и Северна Македония подписват за общ жп тунел
11:28 / 04.11.2025
Със 740 хил. лв. от НПВУ Община Благоевград обогатява културния живот в общината
Със 740 хил. лв. от НПВУ Община Благоевград обогатява културния живот в общината
10:35 / 05.11.2025
Осем години затвор за 63-годишен мъж от Сатовча за опит за убийство на полицай
Осем години затвор за 63-годишен мъж от Сатовча за опит за убийство на полицай
14:07 / 04.11.2025
Детските надбавки в евро – обидно ниски
Детските надбавки в евро – обидно ниски
10:19 / 05.11.2025
Спецакция на СДВР, НАП и БАБХ: В склад са открити над 26 тона месо с неясен произход
Спецакция на СДВР, НАП и БАБХ: В склад са открити над 26 тона месо с неясен произход
17:09 / 04.11.2025
Лиляна Павлова: България е готова. Въвеждането на еврото не е само начало, но и край
Лиляна Павлова: България е готова. Въвеждането на еврото не е само начало, но и край
09:32 / 04.11.2025
Актуални теми
Кабинетът "Желязков"
Бюджет 2026
България и Войната в Украйна
Политическо противоборство в САЩ
Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: