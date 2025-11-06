ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Георг Георгиев: Усилията на България в областта на върховенството на правото и демокрацията са широко признати от международната общност
"За втори път през последните пет години България е член на Съвета на ООН по правата на човека. Ние държим на поетите ангажименти и последователно работим за тяхното изпълнение“ подчерта още Георгиев.
В рамките на изслушването на българската делегация първият ни дипломат представи основните законодателни промени и инициативи, предприети в отговор на препоръките, отправени към България по време на предходния преглед през 2020 г. “Въпреки предизвикателствата в международния дневен ред, България продължава да прилага най-високите международни стандарти в областта на правата на човека.", заяви външният ни министър.
Сред предприетите от страната ни мерки външният министър открои борбата с нетолерантността и дискриминацията, овластяване на жените и момичетата, защита на правата на децата и хората с увреждания, както и пълноценното включване в обществото на лицата в уязвими ситуации. Министърът подчерта още, че през настоящата година са подсилени националните правозащитни институции – избрани са нов Омбудсман, както и ново ръководство на Комисията за защита от дискриминация.
“Усилията на България в областта на върховенството на правото, демокрацията и правата на човека са широко признати от международната общност. Два от дългогодишните механизми за наблюдение в сферата на правосъдието и съдебната реформа вече са приключени, България е част от Шенгенското пространство и предстои присъединяването й към еврозоната. Тези постижения свидетелстват за устойчивия ангажимент на българските власти към демократичните ценности и върховенството на правото“, заяви министър Георгиев.
Той добави и, че именно тези усилия са допринесли за стабилна и предсказуема макроикономическа среда, финансова стабилност и повишаване на жизнения стандарт в страната.
В рамките на последвалия интерактивен диалог изказвания направиха над 90 държави - членки на ООН, които представиха своите наблюдения и препоръки относно положението с правата на човека в България. Особено внимание бе отделено на мерките срещу домашното насилие, на сигурността на журналистите и интеграцията на ромската общност, съобщи Министерството на външните работи.
Като държава - член на ООН, България преминава през Универсален периодичен преглед веднъж на всеки 5 години – най-мащабният механизъм на ООН в областта на правата на човека. Делегацията на България бе ръководена от министъра на външните работи Георг Георгиев и включваше заместник-министрите на правосъдието, на вътрешните работи и на труда и социалната политика, както и ръководители на водещи институции, работещи по теми, свързани с правата на човека.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1199
|предишна страница [ 1/200 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Запалват коледните светлини в Благоевград на 21 ноември
15:14 / 04.11.2025
България и Северна Македония подписват за общ жп тунел
11:28 / 04.11.2025
Детските надбавки в евро – обидно ниски
10:19 / 05.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: