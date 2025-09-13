ЗАРЕЖДАНЕ...
|Георг Георгиев: Това беше най-дръзкото действие от страна на Русия!
"Това беше най-дръзкото подобно действие от страна на Русия - 19 летателни апарата да навлязат толкова дълбоко във въздушното пространство на страна-членка на НАТО може да се приема за явна провокация", каза още Георгиев. Реакцията на Алианса, както и на Европейския съюз, Георгиев определи като правилна.
"Няма вероятност, особено полските власти, без да са набрали нужната информация, да прибегнат до активиране на член 4", каза още министърът. Той подчерта и важността на присъствието на сили на НАТО в Черноморския район.
"В източния фланг влиза именно и Черно море, а имаме и присъствие на НАТО в Черно море, защото региона е на границата на войната. За това и ние се стараем да привлечем вниманието към важността на сигурността в региона – а след последните събития виждаме, че въздушният домейн е също изключително уязвим", каза още министър Георгиев. Единната работа, съвместните практики и наличието на специализирана инфраструктура в региона Георгиев определи като необходима мярка на Алианса за справяне с подобна ситуация.
Министър Георгиев беше категоричен – налице няма нуждата и предпоставките за активиране на член 5 – отговор на удара с военна сила.
"Няма причина да се налага и наратив, че задействането на член 4 ще доведе и до задействане на член 5. Проведоха се срещите по надлежния ред, имаше консултации, тази ненужна провокация беше осъдена, както бяха обсъдени и мерки по различните направления", заяви министърът. Той посочи още пред NOVA NEWS, че в подобни конфликтни ситуации е нужно своевременно наблюдение и съответните реакции.
Георг Георгиев заяви, че няма възможност страната ни да извърши действия, които са в разрез с националния ни интерес в рамките на подобен конфликт. Страната ни не се предвижда да изпраща военнослужещи в рамките на конфликта в Украйна.
"Най-важното условие в момента е да се постигне траен мир. Участваме в съвместна деминираща група, заедно с Турция и Румъния, имаме активна защита на въздушния домейн. Имаме пълен набор от подобни ангажименти в рамките на коалицията на желаещите", каза още Георгиев. Той посочи още, че няма риск за целостта на европейските ценности на фона на военните конфликти.
"Съюзът е редно да отрази рисковете, особено когато имаме един толкова рисков съсед. За съжаление в целия свят виждаме една нестабилност – обществена и икономическа. Разработват се механизми и програми за инвестиции в общите ни отбранителни способности, както и се дава възможност на всяка страна-членка да инвестира в собствената си отбрана. Мисля, че България се възползва от тези възможности", каза още министър Георгиев. По думите му, от изключителна важност за целостта на съюза е баланса между суверенните права и интереси на страните-членки и интереса на алианса.
