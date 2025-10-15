ЗАРЕЖДАНЕ...
|Георг Георгиев: Готови сме за честен и открит разговор. Опцията с изборите винаги е на масата, но това е ядрен вариант
"На този фон, докато за тези няколко месеца се опитваме да въведем отново държавността, като влезнахме в еврозоната, в Шенген, се видя, че ние ерозираме в подкрепата си, заради това, че всички обещават, живеят с обещанията и подовете от тях, а ГЕРБ носи отговорността. Отговорността и управлението винаги резултат в намаляване на резултатите, именно тази червена лапна светна в Пазарджик", обясни министърът.
"Никога в посланията на Борисов не е имало скрит контекст или задна мисъл. Всичко, което има да се казва от ръководството ГЕРБ е пред вас. В следствие на следващата ни реакция и позицията, която видяхте на нашите партньори от БСП ние казваме, че така не може да се продължава. Ако ще се носи отговорност и ще се споделят позитиви, то трябва да си разделим и това, до което води работата в правителството. Преформатирането на правителството може да се случи по много различни демократични начини", добави Георги Георгиев.
"Виждаме, че само с коалиционните партньори, с които сме в управлението, не можем да формираме необходимите 121 гласа. И във всички решения, които взимаме, участва "Ново начало". И то няма как да бъде по друг начин, защото демократите от ПП-ДБ, удобно се прикриват зад някакви несъществуващи политически послания", каза още той.
"С тях мнозинство не може да се формира, защото те не умеят нито да управляват, нито да вземат решения. Всички, които имат ангажимент към държавата, всички, които ги вълнува какво ще се случи, всички, които искат да продължат позитивните резултати за България, трябва да седнем, да разговаряме и това да премине в една легитимна държавна форма, каквато е правителството. "Ново начало“, които заявяват своите управленски амбиции, които говорят за действия, които изискват, които имат претенции за едни или други решения. Най-нормалното и най-логичното е да споделят и отговорността. Всички врати в момента са отворени. Трябва да разговаряме", добави Георгиев.
"Това правителство има амбицията да продължи да съществува. Ангажиментът, поет от ГЕРБ и от господин Борисов към нашите коалиционни партньори, е много ясен. Но за да може тази формула на коалиция да продължи да съществува, тя трябва да разполага със 121 депутати. Те могат да се съберат само с участието на "Ново начало", заяви Георг Георгиев.
"Оттук нататък, ако искат честен и открит разговор, ние сме готови. Опцията с изборите винаги е на масата, но това е ядрен вариант, който съм сигурен, че никой не иска да предизвика", каза още той.
