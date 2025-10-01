ЗАРЕЖДАНЕ...
|Георг Георгиев: Енергийната сигурност и зелената трансформация са области, в които България и Саудитска Арабия могат да постигнат партньорство от полза за целия регион
В хода на разговора двете страни подчертаха традиционно добрите отношения между България и Саудитска Арабия в енергийния сектор и обсъдиха възможности за тяхното надграждане. "България, благодарение на своето стратегическо местоположение и инфраструктура, е ключов енергиен транзитен център в Югоизточна Европа. За нас приоритет е диверсификацията на енергийните източници и маршрути, а партньорството със Саудитска Арабия може да допринесе за по-голяма устойчивост и енергийна независимост на региона.“, заяви министър Георгиев.
Отчетено бе съществуващото успешно партньорство между българското газопреносно дружество и саудитски подизпълнители при изграждането на стратегически газопроводи, което затвърди ролята на България като важен транзитен фактор. "България и Саудитска Арабия вече са демонстрирали своята възможност да реализират успешни съвместни инициативи. Имаме потенциал да надградим това сътрудничество с нови проекти в газовия сектор, които ще бъдат от стратегическо значение за нашите държави и граждани.“, посочи Георг Георгиев.
Двамата министри обсъдиха и възможностите за партньорство в сферата на възобновяемата енергия и водорода. "България е твърдо ангажирана с целта за климатична неутралност на ЕС до 2050 г. и за нас е от ключово значение да развиваме сътрудничество с партньори като Саудитска Арабия в областта на зелената енергия и новите технологии“, заяви българският външен министър. "Съчетаването на визията на Саудитска Арабия с регионалния опит на България може да доведе до иновации и устойчиво развитие.“, посочи още той.
Обсъдени между двамата министри бяха и възможности за обмен на експерти и съвместни обучения в енергийната сфера, които да допринесат за подготовката на специалисти и внедряването на нови технологични решения.
В заключение, министър Георгиев и министър Ал Сауд изразиха увереност, че стратегическото партньорство между България и Саудитска Арабия в областта на енергетиката ще допринесе за стабилността, сигурността и устойчивото развитие в Югоизточна Европа и Близкия изток.
