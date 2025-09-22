Георг Георгиев: България настоява Русия незабавно да прекрати провокациите спрямо съседите си

© Министърът на външните работи на Република България Георг Георгиев взе участие в съвместно изявление на външните министри на държави членки на ЕС и НАТО, проведено в Ню Йорк, по повод тежкото нарушение на въздушното пространство на Естония от страна на Руската федерация.



Министерството на външните работи на Република България изразява дълбока загриженост във връзка с инцидента от 19 септември 2025 г., при който три въоръжени руски изтребителя МиГ-31 навлязоха дълбоко във въздушното пространство на Естония – държава членка на ЕС и НАТО. Това е четвъртото подобно нарушение от началото на годината и представлява сериозна заплаха за регионалната и международната сигурност.



По време на съвместното изявление пред медиите, министър Георгиев, заедно с представители на партньорски държави, остро осъди тази провокация и подкрепи свикването на извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН по искане на Естония. България настоява Руската федерация незабавно да прекрати провокациите спрямо своите съседи и агресията срещу Украйна, както и да спазва стриктно международното право и Устава на ООН.