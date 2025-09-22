ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Георг Георгиев: България настоява Русия незабавно да прекрати провокациите спрямо съседите си
Министерството на външните работи на Република България изразява дълбока загриженост във връзка с инцидента от 19 септември 2025 г., при който три въоръжени руски изтребителя МиГ-31 навлязоха дълбоко във въздушното пространство на Естония – държава членка на ЕС и НАТО. Това е четвъртото подобно нарушение от началото на годината и представлява сериозна заплаха за регионалната и международната сигурност.
По време на съвместното изявление пред медиите, министър Георгиев, заедно с представители на партньорски държави, остро осъди тази провокация и подкрепи свикването на извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН по искане на Естония. България настоява Руската федерация незабавно да прекрати провокациите спрямо своите съседи и агресията срещу Украйна, както и да спазва стриктно международното право и Устава на ООН.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 570
|предишна страница [ 1/95 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Километрична тапа на магистрала "Струма" заради тежката катастрофа
12:39 / 20.09.2025
Екипът на примата на българската естрада: Най-лесно се работи с Лили
12:43 / 21.09.2025
Кюстендил стана сцена на балканското сътрудничество
13:59 / 20.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: