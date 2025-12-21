Георг Георгиев.
Изрази надежда, че ще се разбере от какво е починал българинът в САЩ.
"Имам увереност в действията на американските власти, предстои разследване и когато станат ясни резултатите ще знаем какво се е случило, работим с официална информация. Всеки гражданин трябва да се подчинява на съответната миграционна политика за легално пребиваване в която и да е държава. Доколкото ми е известно той е имал и други задържания в такива центрове за нелегални мигранти, това не е бил първият такъв случай", заяви Георг Георгиев.
По думите му България в нито един момент не се е въздържала от замразяването на руските активи. Окачестви обратните твърдения като лъжа, манипулация, дезинформация, фалшива новина. България гласува "за" дългосрочното замразяване на активите, подчерта Георг Георгиев.
"Българската позиция е, че ние сме и продължаваме да бъдем съпричастни с Украйна", каза още Георгиев.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.