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Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 10:49 / 19.04.2020Êîìåíòàðè (9)21
"Äî 18.04 â Áúëãàðèÿ ñà íàïðàâåíè òî÷íî 26 417 òåñòà çà íàëè÷èå íà êîðîíàâèðóñ", êàçà ãåí. Ìóòàô÷èéñêè íà äíåøíèÿ áðèôèíã íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá.

"Âñå îùå ñå îáîáùàâàò è áðîéêèòå è ðåçóëòàòèòå îò îùå íÿêîëêî ëàáîðàòîðèè. Ïðåç íÿêîëêî äíè òàçè èíôîðìàöèÿ ùå áúäå îïðåñíÿâàíà, íå íàìèðàì çà íóæíî òîâà äà ñòàâà âñåêè äåí. Â÷åðà íàïðèìåð ñìå íàïðàâèëè îêîëî 500 òåñòà."

Âèæòå öÿëîòî èçêàçâàíå íà ãåí. Ìóòàô÷èéñêè â ïðèêà÷åíèÿ âèäåî ôàéë!




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Ãåíåðàë ëè ñè ê***à ëè ñè íà òèêâàòà
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Òîâà ÷èñëî íå âêëþ÷âà áúðçèòå òåñòîâå, 14 ëâ ñòðóâà áúðçèÿ òåñò è àêî òîé å ïîëîæèòåëåí ñå ñìÿòà çà äîñòîâåðåí, àêî å îòðèöàòåëåí - íå ñå ñìÿòà çà äîñòîâåðåí. Íî ÿâíî â êîðåìíàòà õèðóðãèÿ èìà äðóãà ñòàòèñòèêà... Âåëèêèÿò ùàá íà âåëèêèòå ãåíðàëè öèòèðà ÑÇÎ ñàìî êîãàòî èì èçíàñÿ è ñàìî êîãàòî ìåðêèòå ïðåäëîæåíè îò ÑÇÎ ñúâïàäàò ñ òåçè íà ÙàáÎ, îñòàíàëèòà èíôîðìàöèÿ ñå êðèå è ìèñèðêèòå íå ñìåÿò äà êðèòèêóâàò ïî ñúùåñòâî. Èçâåñòíî å, ÷å ÑÇÎ àïåëèðà çà 3000 òåñòà íà äåí çà 6 ìèëèîíà íàñåëåíèå, àêî ïðèåìåì, ÷å ðåàëíî â Áúëãàðèÿ æèâåÿò òîëêîâà õîðà, íî çà òîâà íå ñå ãîâîðè - ìèñèðêèòå íå ïèòàò. Íÿìà êàê äà ðàçáåðàò ìàùàáà íà åïèäåìèÿòà àêî íÿìà ìèíèìóì 500 èçñëåäâàíèÿ íà 1 ìèëèîí äóøè íà äåí, ò.å. àêî Âåëèêèÿò ùàá íà âåëèêèòå ãåíðàëè íå èçñëåäâà åæåäíåâíî ìèíèìóì 3000 äóøè, íÿìà êàê äà ðàçáåðåì êúäå ñà îãíèùàòà â ñòðàíàòà, êîè ñà çàñåãíàòèòå ãðóïè, êîè ñà êîíòàêòíèòå ëèöà.
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