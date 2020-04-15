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Ãåíåðàëúò: Çà Âåëèêäåí íà ÊÏÏ-òàòà ùå áúäàò âðúùàíè àáñîëþòíî âñè÷êè, êîèòî íÿìàò îñíîâàòåëíà ïðè÷èíà äà ïúòóâàò
Àâòîð: Âàñèë Äèíåâ 09:01 / 15.04.2020Êîìåíòàðè (50)27
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"Ïî âðåìå íà âåëèêäåíñêèòå ïðàçíèöè íà ÊÏÏ-òàòà ùå áúäàò âðúùàíè àáñîëþòíî âñè÷êè, êîèòî íÿìàò îñíîâàòåëíà ïðè÷èíà äà ïúòóâàò. Òðÿáâà äà ñå ñïàçâàò çàïîâåäèòå íà çäðàâíèÿ ìèíèñòúð.

Íàøèÿò ðåæèì å äîñòà ëèáåðàëåí. Òàêà ÷å ñïàçâàíåòî íà ïðàâèëàòà ùå ñå îòðàçè äîáðå íà åïèäåìèîëîãè÷íàòà îáñòàíîâêà. Ñúáèðàíåòî íà õîðà áè íè ñúçäàëî ïðîáëåì".

Òîâà çàÿâè ïðåäè ìèíóòè ïðåäñåäàòåëÿò íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá ãåí.-ìàéîð Âåíöèñëàâ Ìóòàô÷èéñêè ïî âðåìå íà ðåäîâíèÿ ñè áðèôèíã â Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò, êîéòî çàïî÷íà â 8,00 ÷àñà.

40 ñà íîâèòå ñëó÷àè íà êîðî
íàâèðóñ ó íàñ çà èçìèíàëîòî äåíîíîùèå. Òàêà îáùèÿò áðîé íà çàðàçåíèòå ñ COVID-19 â Áúëãàðèÿ âå÷å e 735. Íîâèòå ñëó÷àè ñà íàñòàíåíè â: Ñîôèÿ - 29, Ïëîâäèâ - 1, Ñìîëÿí - 2, Êþñòåíäèë - 3, â Õàñêîâî, Ñòàðà Çàãîðà è ßìáîë. Ïî÷èíàëèòå äî ìîìåíòà ñà 36. Èçëåêóâàíè ñà 105 ÷îâåêà - 66 ìúæå è 39 æåíè.




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Äà,âàøèÿ ðåæèì å äîñòà ïî-ëèáåðàëåí îò òîÿ íà êèòàéöèòå,èíà÷å ñè å ÷èñòà äèêòàòóðà
Nako_1912
Íèùî íå ïèøåòå - äíåñ â Ïëîâäèâ, â ñïîðòíàòà çàëà èìà âîëåéáîëåí ìà÷ çà ñóïåðêóïàòà íà Áúëãàðèÿ.
ïðåäè 9 ìèí.
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Ðåêîðäåí áðîé çàðàçåíè çà ïîñëåäíèòå 24 ÷àñà??? Õàéäå äà ñå ðàçáåðåì êàê ãè ìåðèì òèÿ ðåêîðäè. Îò óíèâåðñèòåò Äæ.Õîïêèíñ äàâàò 28 çàðàçåíè çà ÁÃ çà 14 àïðèë, êîåòî å ïîä ðåêîðäà îò 40 çàðàçåíè â êðàÿ íà ìàðò. Çàòîâà å äîáðå äà ñå ñúîáùàâàò òóê äàííèòå çà äåíîíîùèå, êîåòî çàïî÷âà â 0 ÷àñà íà 15 àïðèë è ñâúðøâà â 24 ÷àñà íà ñúùèÿ äåí. Òàêà ñè ìèñëÿ, çà äà íå ñå íàëàãà ñàìè äà ñå îïðàâÿìå â ïîäíàñÿíèòå íè â íàñèïíî ñúñòîÿíèå äàííè. À òå ñà âàæíè, ìíîãî âàæíè äàæå - è çà Ùàáà è çà âñè÷êè íàñ!
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×óäÿ ñå íà àêúëà èëè ëèïñàòà íà òàêúâ, êàê ìîæå òîëêîâà õîðà äà ñà õàðåñàëè òîâà íåäîðàçóìåíèå! Çàðàäè åäèí ãðèï ùå óìèðàò õîðà, íî íå îò ãðèïà. Íìà äà îáÿñíÿâàì, êîéòî ìèñëè âñå îùå ñàìîñòîÿòåëíî ùå ìå ðàçáåðå.
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Ìàéòàï÷èéñêè - ìíîãî ìó õîäè!!! ðŸ‘ŒðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚
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Äðóãàðþ Ñòàðøèíà-áàöèë,ÿéöà ìîæå ëè äà âàïöàìå è äî êîëêî áðîÿ,èëè ñàìî äà âèêàìå îò òåðàñèòå Õðèñòîñ âîñêðåñè?
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Àêî âñè÷êè ñïàçâàò ïðåïîðúêèòå, âèðóñúò ñëåä 2 ñåäìèöè íÿìà äà ãî èìà. Àìà íàëè áúëãàðèíúò å íàä çàêîíà, çàùî ìó å äà ñïàçâà íÿêàêâè ñè ïðàâèëà...
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Íå ñìå íàðîä, íå ñìå íàðîä, à ìúðøà,õîðà, äåòî íèùî íå ùàò äà âúðøàò. Âñè÷êî òåæêî, âñè÷êî ìú÷íî å çà íàñ! "Àç íå çíàÿ! Àç íå ìîãà!" - îáù å ãëàñ. È íå çíàåì, íå ìîæåìå, íå ùåìå äà ðàáîòèì çà ñåáå ñè ñúñ âðåìå. Ñàìî çíàåì è ìîæåìå, è ùåìå åäèí äðóãè çëîáíî äà ñå ÿäåìå...Ïîìåæäó ñè ëèõè, áóéíè, òîïîðíè, ïðåä äðóãè ñìå òèõè, ìèðíè, ïîêîðíè... Âñå íàñ òúï÷àò êîé îòäåòî çàâúðíå, ùîò ñìå òóòêóí, ùîòî íå ñìå êàäúðíè... Âñÿêîé âèêà "ßìàí íè å íàì õàëà!" - à âñÿêîìó ìåðàìúò å ðàçâàëà... Íå ñìå íàðîä! Íå ñìå íàðîä, à ìúðøà, ïàê ùå êàæà è ñ òîâà ùå äà ñâúðøà. Ïåòêî Ñëàâåéêîâ, 1875 ã.
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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