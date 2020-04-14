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Ãåíåðàëúò: Ãëåäàéòå CNN, Sky News, BBC è ùå âèäèòå êúäå å àäúò
Àâòîð: Âàñèë Äèíåâ 08:29 / 14.04.2020Êîìåíòàðè (11)33
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Çäðàâèòå õîðà òðÿáâà äà íîñÿò ìàñêè, çà äà îñòàíàò çäðàâè. Ãëåäàéòå CNN, Sky News, BBC è ùå âèäèòå êúäå å àäúò. Òàêà ïðåäè ìèíóòè ïðåäñåäàòåëÿò íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá ãåí.-ìàéîð Âåíöèñëàâ Ìóòàô÷èéñêè îòãîâîðè íà æóðíàëèñòè÷åñêè âúïðîñè ïî âðåìå íà ðåäîâíèÿ ñè áðèôèíã â Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò, êîéòî çàïî÷íà â 8,00 ÷àñà.

19 ñà íîâèòå ñëó÷àè íà êîðîíàâèðóñ ó íàñ çà èçìèíàëîòî äåíîíîùèå. Òîâà çàÿâè ïðåäè ìèíóòè ïðåäñåäàòåëÿò íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá ãåí.-ìàéîð Âåíöèñëàâ Ìóòàô÷èéñêè ïî âðåìå íà ðåäîâíèÿ ñè áðèôèíã â Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò, êîéòî çàïî÷íà â 8,00 ÷àñà.

Òàêà îáùèÿò áðîé íà çàðàçåíèòå ñ COVID-19 â Áúëãàðèÿ âå÷å e 695. Íîâèòå ñë
ó÷àè ñà â Ñîôèÿ - 14, Ñòàðà Çàãîðà - 4 è Áëàãîåâãðàä - 1. Ïî÷èíàëèòå äî ìîìåíòà ñà 35, êàòî íîâèòå ñëó÷àè çà ïîñëåäíèòå 24 ÷àñà ñà ÷åòèðè - åäèí â Ïåùåðà, åäèí â "Ïèðîãîâ" è äâà â Ñìîëÿí. Çà åäèíèÿ îò òÿõ âè èíôîðìèðàõìå îùå â÷åðà, íî òîé ñúùî âëèçà â îôèöèàëíàòà ñòàòèñòèêà çà äåíîíîùèåòî. Èçëåêóâàíè ñà 81 ÷îâåêà - 55 ìúæå è 26 æåíè.




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