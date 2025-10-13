Генерал Мутафчийски съобщи голяма новина за ВМА

© Тази година във ВМА са били извършени четири трансплантации, а от 2007 г. те са общо 112. Това обясни ген. проф. д-р Венцислав Мутафчийски.



"Реализираме всяка донорска ситуация с подходящите донори. Имаме какво да подобряваме и в крайна сметка ВМА най-вероятно ще инвестира в апарат, който да може да поддържа черния дроб на маргинални донори, за да станем още по-ефективни“, коментира той пред медии по повод Европейския ден на донорството и трансплантацията.



От думите му стана ясно още, че в скоро време във ВМА ще започнат и първите бъбречни трансплантации.



"Екипите са готови, имаме и подписан договор, така че е въпрос на време да осъществим първата трансплантация на бъбрек. Всичко е готово", увери ръководителят на болничното заведение.