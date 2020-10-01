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|Ãåíåðàë Ìóòàô÷èéñêè: Íîñåòå ìàñêè, îò òÿõ íå ñå óìèðà!
"Îò íà÷àëîòî íà åïèäåìèÿòà èìàõìå íÿêîëêî îãíèùà. Îáùèÿò áðîé íà çàðàçåíèòå å 96. Èìàìå 10 çàðàçåíè êóðñàíòè. Òå ïðèñòèãíàõà â ó÷èëèùàòà çàðàçåíè. Íèå ãè îòêðèõìå, çàùîòî àêòèâíî ãè òúðñèì. Íàé-ãîëåìèòå îãíèùà â åäíî îòäåëåíèå â öåíòðàëíà Áúëãàðèÿ èìàøå îêîëî 30 ÷îâåêà, â èçòî÷íà Áúëãàðèÿ 16 ÷îâåêà. Îêîëî Ñîôèÿ èìàøå äâå îãíèùà ñ ïî 20 ÷îâåêà. Â ìîìåíòà ñèòóàöèÿòà å îâëàäÿíà", ïîä÷åðòà òîé.
"Äîêàòî òðàåøå èçëîæåíèåòî íà ïðîô. Àíãåëîâ è äîö. Êóí÷åâ, ìè íàïðàâè âïå÷àòëåíèå, ÷å ïîíå 15% íå íîñÿò ìàñêèòå ñè êàêòî òðÿáâà. Íà 8 ñåïòåìâðè èçëåçå ñòàòèÿ, êîÿòî äàâà îáùèòå íàñîêè êàêâî òðÿáâà äà íàïðàâèì, çà äà èç÷àêàìå âàêñèíàòà áåç äà ñå ðàçáîëååì. Êàêúâ å øàíñúò - íîñåíåòî íà ìàñêè. Íîñåíåòî íà ìàñêè íàìàëÿâà âèðóñíèÿ òîâàð. Òåçè, êîèòî íîñÿò ìàñêè, ïîåìàò ìíîãî ïî-ìàëúê âèðóñåí òîâàð, ïðåêàðâàò áîëåñòòà ïî-ëåêî è èçãðàæäàò èìóíèòåò. Òîâà å äîêàçàíî â àçèàòñêèòå ñòðàíè. Îò òÿõ íå ñå óìèðà".
Òîé ïîä÷åðòà ñ ïðèìåðè çàùî å òîëêîâà âàæíî äà íîñèì ìàñêè. Ãåí. Ìóòàô÷èéñêè äàäå ïðèìåð ñ äâà êðóèçíè êîðàáà - íà åäèíèÿ ñà íîñèëè ìàñêè è 80% îò çàðàçåíèòå èçêàðâàò áîëåñòòà áåç ñèìïòîìè, äîêàòî ïðè äðóãèÿ êîðàá, êúäåòî íå ñà íîñåíè ìàñêè, ïðîöåíòúò áèë òî÷íî îáðàòíèÿ.
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Êîìåíòàðè (8)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êèÌîèòå | Íà ïðèÿòåëè |
ïðåäè 15 ìèí.
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ïðåäè 22 ìèí.
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ïðåäè 23 ìèí.
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ïðåäè 1 ÷. è 54 ìèí.
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ïðåäè 1 ÷. è 55 ìèí.
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ïðåäè 2 ÷. è 7 ìèí.
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ïðåäè 2 ÷. è 12 ìèí.
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ïðåäè 2 ÷. è 15 ìèí.
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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