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Ãåíåðàë Ìóòàô÷èéñêè: Íîñåòå ìàñêè, îò òÿõ íå ñå óìèðà!
Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 11:38 / 01.10.2020Êîìåíòàðè (8)33
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"Âúîðúæåíèòå ñèëè âñå îùå ñà ïî-èçîëèðàí êîíòèãåíò. Ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà êîðîíàâèðóñà òàì âñå îùå å êëúñòúðíî è ïîä êîíòðîë". Òîâà çàÿâè øåôúò íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá ãåí. Âåíöèñëàâ Ìóòàô÷èéñêè íà áðèôèíã, êîéòî ùå ñå ïðîâåæäà âñåêè ÷åòâúðòúê ïî çàïîâåä íà ïðåìèåðà Áîéêî Áîðèñîâ. 

"Îò íà÷àëîòî íà åïèäåìèÿòà èìàõìå íÿêîëêî îãíèùà. Îáùèÿò áðîé íà çàðàçåíèòå å 96. Èìàìå 10 çàðàçåíè êóðñàíòè. Òå ïðèñòèãíàõà â ó÷èëèùàòà çàðàçåíè. Íèå ãè îòêðèõìå, çàùîòî àêòèâíî ãè òúðñèì. Íàé-ãîëåìèòå îãíèùà â åäíî îòäåëåíèå â öåíòðàëíà Áúëãàðèÿ èìàøå îêîëî 30 ÷îâåêà, â èçòî÷íà Áúëãàðèÿ 16 ÷îâåêà. Îêîëî Ñîôèÿ èìàøå äâå îãíèùà ñ ïî 20 ÷îâåêà. Â ìîìåíòà ñèòóàöèÿòà å îâëàäÿíà", ïîä÷åðòà òîé. 

"Äîêàòî òðàåøå èçëîæåíèåòî íà ïðîô. Àíãåëîâ è äîö. Êóí÷åâ, ìè íàïðàâè âïå÷àòëåíèå, ÷å ïîíå 15% íå íîñÿò ìàñêèòå ñè êàêòî òðÿáâà. Íà 8 ñåïòåìâðè èçëåçå ñòàòèÿ, êîÿòî äàâà îáùèòå íàñîêè êàêâî òðÿáâà äà íàïðàâèì, çà äà èç÷àêàìå âàêñèíàòà áåç äà ñå ðàçáîëååì. Êàêúâ å øàíñúò - íîñåíåòî íà ìàñêè.  Íîñåíåòî íà ìàñêè íàìàëÿâà âèðóñíèÿ òîâàð. Òåçè, êîèòî íîñÿò ìàñêè, ïîåìàò ìíîãî ïî-ìàëúê âèðóñåí òîâàð, ïðåêàðâàò áîëåñòòà ïî-ëåêî è èçãðàæäàò èìóíèòåò. Òîâà å äîêàçàíî â àçèàòñêèòå ñòðàíè. Îò òÿõ íå ñå óìèðà". 

Òîé ïîä÷åðòà ñ ïðèìåðè çàùî å òîëêîâà âàæíî äà íîñèì ìàñêè. Ãåí. Ìóòàô÷èéñêè äàäå ïðèìåð ñ äâà êðóèçíè êîðàáà - íà åäèíèÿ ñà íîñèëè ìàñêè è 80% îò çàðàçåíèòå èçêàðâàò áîëåñòòà áåç ñèìïòîìè, äîêàòî ïðè äðóãèÿ êîðàá, êúäåòî íå ñà íîñåíè ìàñêè, ïðîöåíòúò áèë òî÷íî îáðàòíèÿ.




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Ãåíåðàëå ,íåêà ìàñîâî äà ïî÷íå äà ñå ãëîáÿâà ïî 100-200ëâ ,çà äà ìîæå òàÿ ìàéìóíîïîäîáíà ïàïëà÷ äà ñå âúçïèòà !
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Îò òÿõ ìîæå äà íå ñå óìèðà àìà îò òâîÿòà íàãëîñò è äåáåëîî÷èå...ñèãóðíî?!?
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Ñâúðøè ëåòíèÿ ñåçîí è ãåíåðàëà ñå ïîÿâè,ëèïñâàøå...
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Ìîøåíèê äîëåí óóóóóðŸ˜¡ðŸ˜¡ðŸ˜¡
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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