|Ген. Стефан Янев: Мегасделката с "Райнметал" крие определени рискове, ако няма точни отговори
Ген. Янев коментира новината за подписания между България и германския концерн Rheinmetall договор за началото на проект за изграждане на завод за барут и боеприпаси в Сопот с 155 мм снаряди по стандарт на НАТО и модулни зарядни системи.
И допълни: "Въпросите са свързани с това дали това е инвестиция или е заем. Защото чухме различни информации. Първоначално чухме, че ще имаме инвестиции от порядъка на 1 милиард евро, в последствие чухме, че тази инвестиция ще е разделена поравно, т.е. българската страна, половината от този 1 милиард евро или грубо казвано 1 милиард лева трябва да бъдат взети назаем. И тук е големият въпрос и тук е големият риск кой ще поеме този заем? Самият завод, Вазовските машиностроителни заводи, държавата или някой друг? Защото знаем как работи банковата система, всеки заем трябва да бъде обезпечен".
Ген. Янев подчертава, че всеки заем трябва да даде възможност на някакъв вид инвестиция, за да да имат възвръщаемост, задавайки въпроса след колко време ще има такава възвръщаемост, кога и как ще се случи?
"В медийното пространство излизат основно два акцента. Единият акцент е, че всъщност говорим за две производства: едното на барут, другото на определен вид снаряди, вие ги споменахте – 155 и и техните заряди. Чудесно. Първо, въпросът е: заводът за барут, ако това е така, на базата на каква технология ще бъде, защото най-малкото е екологично предизвикателство някои от производствата на барут. Не говорим за другите пожароопасни, взривоопасни и т.н. В този бранш, тези опасности се предвиждат и се взимат подходящите мерки. Но по отношение на екологичната проблематика, това е много важно какъв тип производство ще бъде".
И добави: "Втората теза за вида снаряди. Интересно е, че говорим сега за тези снаряди, но аз съм бил свидетел как преди 10 години и повече, същите Вазовски машиностроителни заводи отказаха такава инвестиция, подобна, за поточна линия за такива снаряди преди повече от 10 години, която не изискваше нито лев участие от страна на завода. Напълно чуждестранна инвестиция. И сега аз се питам: какво се промени в тези 10 години. Защо сега? Но това са въпроси, които няма как да разберем отговорите в този момент".
