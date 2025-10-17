Ген. Румен Миланов: Огромна грешка е да се отнема правото на служители на президентската администрация да ползват автомобили на НСО

© bTV Огромна грешка е да се отнема правото на служители на президентската администрация да ползват автомобили на НСО, заяви Румен Миланов, бивш шеф на НСО и НСБОП. Той даде пример с визита на официални лица у нас и как това пречи на протокола.



"НСО да осигурява сигурността на определен кръг от президентската администрация не е случайно, то е в контекста на общата сигурност. Защото в крайна сметка, всичко трябва да е проверено. Да не говорим за подготовката на водачите и радиовръзката с тях. Всичко това е подготовка, тези хора тренират. А сега ще търсим някакви хора от улицата“, обясни генералът пред bTV.



Той коментира и предложението президентът да има възможност да се откаже от услугите на НСО. "Някой гледа нещата през своето его. Не виждам смисъл от това нещо. Защо говорим за национална сигурност, когато си говорим със сигурността на първите хора в държавата. Ако нещо стане с него, какво става с цялата система? Нови избори, вицепрезидент…несериозна работа“, каза Миланов.



Бившият шеф на НСО препоръча на държавния глава да не се отказва от НСО, дори да има тази възможност. Според него липсва баланс в системата и затова е започнало изкривяване на силите във властта.



"Рискът ще нараства, след време не знаме как ще реагират различни външни фактори. Говорим за войни, диверсионни прояви. Трябва да знаем, че критичната обстановка у нас ще се активира. Хората, които са го практикували преди нас, не са били толкова прости. Всичко може, но важна е ефективността“, допълни той.



Относно твърденията, че три служби охраняват лидера на "ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски, ген. Миланов заяви, че ако има риск за живота му, е нормално да се охранява от НСО. "Със закон в МВР се даде възможност на Жандармерията и СОБТ да се занимават с охрана. Информацията колко е висок рискът и заплахата, най-вероятно е класифицирана. Винаги се прави преоценка“, допълни той.



Експертът по сигурност беше категоричен, че пълна прозрачност в работата на службите е невъзможна.