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|Ãåí. Ìóòàô÷èéñêè îò÷åòå òåæêèòå ñëó÷àè íà êîðîíàâèðóñ ó íàñ
"Ïðåäñòîè äà âèäèì êàêâî ùå ñå ñëó÷è ñëåä Âåëèêäåíñêèòå ðàçõîäêè - òîâà ùå ñòàíå ñëåä îêîëî ñåäìèöà. Â ìîìåíòà ñòðàíàòà ðàçïîëàãà ñ îêîëî 1700 èíòåíçèâíè ëåãëà è íàä 7400 ëåãëà â êîðîíàâèðóñ îòäåëåíèÿ" , îò÷åòå îùå òîé.
"6 ñà íîâèòå èçëåêóâàíè ïàöèåíòè, 167 èçëåêóâàíèòå äî òîçè ìîìåíò îò íà÷àëîòî íà åï
Êàêâî îùå êàçà ãåí. Ìóòàô÷èéñêè - âèæòå â ïðèêà÷åíèÿ âèäåî ôàéë.
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