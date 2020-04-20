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Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 12:48 / 20.04.2020Êîìåíòàðè (3)17
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"Ïðåäñòîè äà âèäèì êàêâî ùå ñå ñëó÷è ñëåä Âåëèêäåíñêèòå ðàçõîäêè - òîâà ùå ñòàíå ñëåä îêîëî ñåäìèöà. Â ìîìåíòà ñòðàíàòà ðàçïîëàãà ñ îêîëî 1700 èíòåíçèâíè ëåãëà è íàä 7400 ëåãëà â êîðîíàâèðóñ îòäåëåíèÿ" , îò÷åòå îùå òîé.

"6 ñà íîâèòå èçëåêóâàíè ïàöèåíòè, 167 èçëåêóâàíèòå äî òîçè ìîìåíò îò íà÷àëîòî íà åï
èäåìèÿòà â ñòðàíàòà. Îò íîâîóñòàíîâåíèòå â áîëíèöà ñà ïðèåòè 16 äóøè.  Â Áúëãàðèÿ 50 îò ñëó÷àèòå íà êîðîíàâèðóñ ñà â èíòåíçèâíî îòäåëåíèå."

Êàêâî îùå êàçà ãåí. Ìóòàô÷èéñêè - âèæòå â ïðèêà÷åíèÿ âèäåî ôàéë.




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..."òåæêèòå "..!!!!!!! Ãîäæè , ìèíàâàé íà ðàçîâèòå õàï÷åíöà .
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