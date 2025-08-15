© виж галерията В момента е мобилизиран целият ресурс на ВМА. Тежко и критично остава състоянието на двама от пациентите, които са в реанимация. Третият пациент е по-слабо пострадал и е настанен в една от клиниките. Друг от пациентите, докаран снощи, е освободен поради несъществени наранявания.



Това съобщи началникът на ВМА генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, предаде репортер на "Фокус".



Припомняме, че тежка катастрофа е станала рано тази сутрин между автомобил и автобус от градския транспорт в София. Пътният инцидент е възникнал на кръстовището на бул. "Възкресение" и 'Константин Величков". При удара автомобилът е връхлетял през прозорците на автобуса. Водачът на превозното средство не е успял да вземе завой.



"Все още има опасност за живота на пациентите, които са в реанимация", категоричен бе ген. Мутафчийски.



По думите на министъра на здравеопазването Силви Кирилов трима от пострадалите в катастрофата са откарани в "Пирогов" – двама са в тежко състояние. Болницата е мобилизирала всичките си ресурси.



Здравният министър коментира също така безводието в страната: "Винаги, когато има проблем с водата, има опасност от епидемия. Има колеги лекари, чиято специалност е това и се готвят за такива произшествия. Взети са всички мерки, за да не се случи епидемия".



