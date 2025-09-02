ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Ген. Атанасов: ДАНС е превърната в почивна станция. Не се работи ефективно, особено срещу държава, която ни е обявила за враг
Поводът – информацията от говорителя на Европейската комисия, че самолетът на председателя Урсула фон дер Лайен е имал проблем с навигационните системи при кацането си в София. По думите му става дума за вероятна хибридна атака от страна на Русия.
"Това е най-важната институция за сигурността в страната. Не може да се ръководи от човек, за когото има съмнения за политическа зависимост“, каза пред bTV Атанасов.
Той добави, че премиерът трябва да свика спешно Съвета по сигурността и да изслуша всички служби. Той призова и за изслушване в парламента.
По думите му от 2001 г. насам българските служби "не полагат усилия“ за противодействие на руските специални служби.
"ДАНС е превърната в почивна станция. Не се работи ефективно, особено срещу държава, която ни е обявила за враг“, заяви той.
Атанасов коментира и и.д. председателя на ДАНС.
"Аз не съм фен на президента, това мисля, че е публично известно, но смятам, че президентът е един от най-информираните хора в държавата. Има изискване в закона за ДАНС, както и в закона за МВР, за главният секретар, тези позиции да се заемат от хора, които са политически неутрални. В конкретния случай явно имат достатъчно данни за това, че този човек, който е предложен от министър-председателя и временно назначен с решение на правителството, е политически зависим“, коментира той.
Атанасов коментира и напрежението около назначаването на ръководители в сектора "Сигурност“. Според него процесът често се превръща в "размяна на заложници“ между институциите.
"Какво се получи с назначаването на главен секретар на МВР. Това на практика беше една ситуация на размяна на заложници. Аз по този начин го оприличих. Ще ми подпишете за шефа на НСО, за да ви подпиша за главният секретар на МВР. Точно това се получи. И не може да бъде такъв бартер и да се случват такива пазарлъци. Именно поради тази причина смятам, че би трябвало премиерът да поиска в парламента изслушване на кандидатите, които предлага за тези позиции, за да може през тази публичност да е известно какви качества се предлагат.“
Делото "Паскал“ и критики към прокуратурата
Генерал Атанасов заяви, че казусът с контрабандиста Никола Николов – Паскал е "оперативна комбинация“ с политически цели.
"В едно изречение се свързват думите контрабанда, Асен Василев и Бойко Рашков. Това е направено умишлено“, посочи той.
По думите му подобни канали за контрабанда не могат да съществуват 30 години без покровителство от високо ниво.
Атанасов потвърди, че коалицията му подготвя вот на недоверие срещу правителството.
"Мнозинството изглежда стабилно. Нашата цел е да осветим дефектите в управлението. Премиерът Росен Желязков е "сламен човек“, изпълняващ решения, взети в паралелен център на власт – ГЕРБ и ДПС - Ново начало“, каза той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 8
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
70-годишна благоевградчанка е в болница след побой от нейна родственица
12:02 / 01.09.2025
Истински ад на пътя към Кулата! Пътуващи съветват: Не тръгвайте!
14:28 / 01.09.2025
През септември изплащането на пенсиите ще се забави
10:56 / 01.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: