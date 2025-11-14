ЗАРЕЖДАНЕ...
Гастроентерологът д-р Георева: Обърнете внимание на сухотата в устата, честата жажда и отпуснатия корем
Инсулиновата резистентност, метаболитният синдром и диабетът са сред най-разпространените съвременни заболявания. Въпреки че често се свързват с наследственост, основната причина за развитието им се корени в начина, по който комбинираме храните ежедневно, обясни д-р Георева. Над 600 милиона души живеят с тази диагноза, а до 2050 г. се очаква броят им да нарасне до 850 милиона. 90% от тях са с диабет тип 2.
"Това е заболяване на начина на живот. Диабет тип 1 е автоимунен – тялото спира да произвежда инсулин. Диабет тип 2 е заболяване на навиците – клетките спират да реагират на инсулина заради хранене, липса на движение и стрес“, поясни тя.
Преддиабетното състояние е ключовият момент, в който процесите могат да се обърнат. Много хора обаче не знаят, че развиват такова състояние. Сухотата в устата, честата жажда и отпуснатият корем са симптоми, на които трябва да обърнат внимание, съветва специалистът.
"Фокусът трябва да бъде насочен към тези хора. С правилно хранене, движение и сън, за 6 до 12 месеца може да възстановим тази инсулинова чувствителност“.
