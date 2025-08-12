Галина Стоева: Никой търговец няма право да продава лекарства над пределната цена

© NOVA Ново, безплатно мобилно приложение дава възможност на всеки потребител да провери каква е максималната продажна цена на всяко лекарство в България, независимо дали е със или без рецепта. Апликацията се нарича MedicinePrice и е създадена с цел да осигури пълна прозрачност за пациентите и да послужи като инструмент за граждански контрол срещу спекула, особено в периода на преминаване към еврото.



"Никой търговец няма право да продава лекарства над пределната цена“, каза в ефира на NOVA Галина Стоева, главен секретар на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.



Приложението MedicinePrice вече е достъпно за безплатно изтегляне за операционните системи Android и Apple. Голямо предимство е, че то не изисква регистрация или въвеждане на каквито и да било лични данни, с което гарантира пълната анонимност на потребителите.



За да проверят цената на даден медикамент, потребителите трябва да изпишат търговското му наименование на латиница в полето за търсене. Системата веднага показва всички лекарствени продукти с това име, като предоставя детайлна информация за всеки от тях – цена на дребно и цена на едро, изписани едновременно в левове и в евро.



"Това е таванът на цената. Всъщност тези цени са максималните продажни цени“, подчерта Галина Стоева.



Тя обясни и как трябва да реагират гражданите, ако в аптеката им поискат повече пари от посочените в приложението.



"При достъп до приложението и установяване на цена в аптеката, по-висока от обозначената, всеки потребител може да подаде сигнал към съответната Регионална здравна инспекция за установено нарушение. От това, разбира се, ще произтече административно наказание за нарушителя“, категорична е Стоева.



Освен като ценови справочник, приложението предлага и други важни функционалности. То дава информация дали даден медикамент се отпуска по лекарско предписание или е на свободна продажба. Специален филтър "По НЗОК“ позволява на пациентите да проверят кои лекарства се заплащат изцяло или частично от Националната здравноосигурителна каса.



Ако търсеното лекарство е изчерпано, апликацията дава възможност за намиране на алтернативи. "Приложението ни дава възможност да демонстрираме всички лекарствени продукти, които съдържат същото активно вещество, но са с различно търговско наименование“, допълни експертът. Така пациентите лесно могат да намерят заместител на изписания им медикамент.