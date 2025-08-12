ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Галина Стоева: Никой търговец няма право да продава лекарства над пределната цена
"Никой търговец няма право да продава лекарства над пределната цена“, каза в ефира на NOVA Галина Стоева, главен секретар на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.
Приложението MedicinePrice вече е достъпно за безплатно изтегляне за операционните системи Android и Apple. Голямо предимство е, че то не изисква регистрация или въвеждане на каквито и да било лични данни, с което гарантира пълната анонимност на потребителите.
За да проверят цената на даден медикамент, потребителите трябва да изпишат търговското му наименование на латиница в полето за търсене. Системата веднага показва всички лекарствени продукти с това име, като предоставя детайлна информация за всеки от тях – цена на дребно и цена на едро, изписани едновременно в левове и в евро.
"Това е таванът на цената. Всъщност тези цени са максималните продажни цени“, подчерта Галина Стоева.
Тя обясни и как трябва да реагират гражданите, ако в аптеката им поискат повече пари от посочените в приложението.
"При достъп до приложението и установяване на цена в аптеката, по-висока от обозначената, всеки потребител може да подаде сигнал към съответната Регионална здравна инспекция за установено нарушение. От това, разбира се, ще произтече административно наказание за нарушителя“, категорична е Стоева.
Освен като ценови справочник, приложението предлага и други важни функционалности. То дава информация дали даден медикамент се отпуска по лекарско предписание или е на свободна продажба. Специален филтър "По НЗОК“ позволява на пациентите да проверят кои лекарства се заплащат изцяло или частично от Националната здравноосигурителна каса.
Ако търсеното лекарство е изчерпано, апликацията дава възможност за намиране на алтернативи. "Приложението ни дава възможност да демонстрираме всички лекарствени продукти, които съдържат същото активно вещество, но са с различно търговско наименование“, допълни експертът. Така пациентите лесно могат да намерят заместител на изписания им медикамент.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1411
|предишна страница [ 1/236 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
В Кочериново призоваха населението към повишено внимание
15:12 / 11.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: