|Гаджев: Извинявам се, че съм си мислил, че имаме система за гасене на пожари. Вече не питам защо не я ползваме
"Извинявам се, че съм си мислил, че имаме система за гасене на пожари. Вече не питам защо не я ползваме, а само защо е купена?", добави още той.
"Фокус" припомня, че по-рано Гаджев бе поставил въпрос на министъра на отбраната Атанас Запрянов "защо правителството на Кирил Петков е закупило пожарогасителна техника през 2022 година, която да бъде монтирана на самолетите "Спартан", но три години вече не може да бъде използвана?".
От ПП пък му отговориха, че ГЕРБ се опитва да отклони вниманието на обществото от "скандалното си управление".
"Депутатът от управляващото мнозинство Христо Гаджев се включи неадекватно в темата за пожарите – не за да даде решение за кризата и реалните проблеми на хората в момента, а за да атакува ПП", пишат от партията.
