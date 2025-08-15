Новини
Гаджето на Глория е арестуваният от ОПГ-то, разкрито от пловдивските спецслужби
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 18:56
Добромир Добрев от разкритата вчера група за трафик на наркотици, остава в ареста, реши пловдивският Окръжен съд. Той беше арестуван в сряда в София, а в колата му бяха открити 9 пакета марихуана, съобщава БНР. 

По случая са задържани шестима души – ръководителят на групата и петима участници, повдигнати са им обвинения за трафик на дрога. По време на обиските в Пловдив, Бургас и София са иззети общо 90 килограма марихуана. 

Ръководителят на групата, който е от Пловдив е управител на търговско дружество и се занимава с продажби на имоти и автомобили. Той осигурявал дрогата от страни членки на Европейския съюз, предимно Испания и Нидерландия, а задачата на останалите бил трафикът и. Те са набирали международни шофьори, които са пренасяли наркотиците в специално обособени тайници. Дрогата била пренасочвана към Турция.

Добромир Добрев се прочу и с връзката си с певицата Глория, като светките хтоникьори ту ги събират, ту ги разделят.






Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
