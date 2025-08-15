ЗАРЕЖДАНЕ...
|Гаджето на Глория е арестуваният от ОПГ-то, разкрито от пловдивските спецслужби
По случая са задържани шестима души – ръководителят на групата и петима участници, повдигнати са им обвинения за трафик на дрога. По време на обиските в Пловдив, Бургас и София са иззети общо 90 килограма марихуана.
Ръководителят на групата, който е от Пловдив е управител на търговско дружество и се занимава с продажби на имоти и автомобили. Той осигурявал дрогата от страни членки на Европейския съюз, предимно Испания и Нидерландия, а задачата на останалите бил трафикът и. Те са набирали международни шофьори, които са пренасяли наркотиците в специално обособени тайници. Дрогата била пренасочвана към Турция.
Добромир Добрев се прочу и с връзката си с певицата Глория, като светките хтоникьори ту ги събират, ту ги разделят.
