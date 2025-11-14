ЗАРЕЖДАНЕ...
Габриела и Красимир, мъчили и убивали животни, с нови показания - били "принудени" да извършват жестокостите
"Лицата понастоящем са задържани и очакваме съдът да насрочи разпоредително заседание", коментираха от прокуратурата.
"Това време беше необохдимо, за да се съберат изключително много доказателства. Ключовите експертизи са на съдържанието на видеофайловете, които са иззети от устройствата на обвиняемите. Говорим за около 1 година период, това са множество деяния", казаха още от прокуратурата.
Единият от обвиняемите е отказал да даде обяснения, а другият е дал защитна версия за принуда. Прокуратурата не е установила кой ги е принуждавал. Не уточняват кой от двамата е казал версията.
Взети са предвид и показанията на купувачи на видеата. За жестокостта към животните обвиняемите ги грози от 2 до 4 години затвор и глоба от 2000 до 5000 лева. "В момента Красимир е в затвора в София, а Габриела в Сливенския затвор", казаха от прокуратурата в Перник.
